Kostenloser Download: KI im Rechnungswesen

Haufe Online Redaktion
Bild: Getty Images

In einer Welt, die zunehmend von Digitalisierung und Automatisierung geprägt ist, verändert Künstliche Intelligenz (KI) die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten – auch im Rechnungswesen. 

Von der automatisierten Verarbeitung von Belegen über die Unterstützung bei Analysen, der Recherche neuer Regularien bis hin zur Beantwortung komplexer Sachverhalte bieten KI-gestützte Assistenten und Chatbots neue Möglichkeiten, Effizienz zu steigern und den Arbeitsalltag zu erleichtern. 

Damit Sie die Grundlagen, Funktionsweisen und Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz besser verstehen und damit die Potenziale für Ihren Arbeitsalltag einschätzen können, möchten wir Sie mit unserem kostenlosen Whitepaper  "Grundlagen zur künstlichen - Was Sie im Rechnungswesen über KI-Assistenten und Chatbots wissen müssen" unterstützen.

