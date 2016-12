11.07.2016 | Online-Literaturforum

Buchführung und Bilanzierung sind Kernfunktionen jedes Unternehmens. Angesichts der Bedeutung der Erfassung und Aufbereitung von Zahlen in der Buchführung sind solide Grundkenntnisse für einen großen Mitarbeiterkreis unerlässlich. Alfred Biel präsentiert die Neuauflage eines Standardwerks.

Coenenberg, A. / Haller, A. / Mattner, G. / Schultze, W.: Einführung in das Rechnungswesen: Grundlagen der Buchführung und Bilanzierung. 6. überarbeitete Auflage. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2016, 617 Seiten,

Buch mit festem Einband, 39,95 EUR / E-Book 39,95 EUR

Zu den Autoren (nach Verlagsangaben): Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Adolf G. Coenenberg, Emeritus, Universität Augsburg. Prof. Dr. Axel Haller ist am Lehrstuhl für Financial Accounting und Auditing an der Universität Regensburg. Dipl.-Kfm. Gerhard Mattner, MBA, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfung und Controlling an der Universität Augsburg. Prof. Dr. Wolfgang Schultze, Lehrstuhl für Wirtschaftsprüfung und Controlling, Universität Augsburg.

Funktionsweise des Rechnungswesens, z. B. Erfassung der Güter- und Finanzbewegungen – Buchführung, z. B. Organisation der Bücher oder Vorbereitung des Jahresabschlusses – Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse, z. B. Bilanzierung der Aktiva und Passiva, Konzernrechnungslegung – Anhang

Der Band behandelt die Kernthemen von Buchführung und Bilanzierung in einem gehobenen Detaillierungsgrad. Den Angaben nach ist das Buch als Einführung im Bachelorstudium konzipiert. Die Autoren richten sich an eine breite Zielgruppe: Studierende der Betriebswirtschaftslehre, Studierende anderer Disziplinen, Teilnehmer an Vorbereitungskursen auf die Bilanzprüfung und des Steuerberaterexamens, Teilnehmer an Weiterbildungskursen usw.

25 Kapitel vermittelten fundiertes Grundwissen. Die Autoren wählen eine ganzheitliche Betrachtung und einen erklärenden Stil, gehen über die klassische Buchführungstechnik hinaus. Hintergrund- und Zusammenhangswissen wird in vielfacher Weise angeboten.

Der Band erfüllt die Kriterien eines gutes Lehrbuchs. Beispielsweise enthält die zweifarbige Darstellung zahlreiche Abbildungen und Beispiele, oft mit Aufgaben einschließlich Lösungen. Eine übersichtliche Textgestaltung und die verständliche Darstellung und Vermittlung unterstützen das Arbeiten mit dieser Neuauflage. Der Zugriff ist sowohl über ein ausführliches Inhaltsverzeichnis als auch über ein detailliertes Stichwortverzeichnis möglich.

