Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Beyond Budgeting sind die zentralen Controllingthemen

Bild: WHU-Otto Beisheim School of Management Dr. Utz Schäffer sprach auf dem WHU Campus for Controlling.

Die Integration von ökologischen, sozialen und Governance-bezogenen Informationen, die digitale Transformation des Finanzbereichs und die Notwendigkeit, die Unternehmenssteuerung flexibler und anpassungsfähiger zu gestalten, sind aktuelle Herausforderungen der Controlling-Community. Sie waren die Schwerpunktthemen des diesjährigen WHU Campus for Controlling am 9. September 2022.

VUCA-Anforderungen erfordern moderne Lösungsansätze

Professor Schäffer, der gemeinsam mit Professor Marko Reimer zur Konferenz einlud, erklärte in seinem Eröffnungsvortrag, dass inkrementelle Veränderungen des traditionellen Performancemanagements nicht ausreichen werden, um den neuen VUCA-Anforderungen zu begegnen. Als Lösungsansätze stellte er Beyond Budgeting und eine dynamische Ressourcenallokation vor. Wichtig hierbei ist, dass die Controllinglösungen immer für die jeweilige Unternehmenskultur maßgeschneidert sind.

Beyond Budgeting bei Merck

Wie sich die Unternehmenssteuerung bei der Merck KGaA in Richtung Beyond Budgeting entwickelt, stellte Alexander Lind, Head of Group Controlling & Risk Management der Merck KGaA, vor. Das Unternehmen hat den Budgetierungsprozess, der traditionell oft mehrere Zwecke bündelt, aufgeteilt, um einzelne Zwecke durch spezialisierte Prozesse zu bedienen.

Nachhaltigkeitsstrategie eines Transport- und Logistikunternehmens

Mark Frese, CFO der Hapag-Lloyd AG, gewährte in seinem Vortrag Einblicke in die Nachhaltigkeitsstrategie des Transport- und Logistikunternehmens. Neben der Dekarbonisierung sind zunehmend auch die Nutzung grüner Finanzierungen Bestandteile der Nachhaltigkeitsstrategie. Er rief dazu auf, Nachhaltigkeit nicht nur als regulatorische Anforderung oder Marketingmittel stiefmütterlich zu behandeln, sondern die Potenziale dieses Themas voll auszuschöpfen.

Digitalisierung der Finanzfunktion

Nico Hoffmann, Leiter "Digital and Analytics Transformation Programm" der Telekom Deutschland GmbH, präsentierte zur Digitalisierung der Finanzfunktion, wie von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellte Prognosen als Basis für die Planung und Geschäftssteuerung verwendet werden können. Die Digitalisierung von Prozessen sollte dabei nicht als Selbstzweck gesehen werden, sondern muss einen konkreten Nutzen stiften.

Die Schluss-Keynote des WHU Campus for Controlling gab Dr. Rolf Hellermann, Finanzvorstand der Bertelsmann SE & Co. KGaA. Er gab einen detaillierten Blick auf die Konzerntransformation bei Bertelsmann von 2011 bis 2021.

WHU Campus for Controlling 2023

Der 17. WHU Campus for Controlling findet am 8. September 2023 auf dem WHU Campus in Vallendar statt.