Einfuhrumsatzsteuer

Zoll
Zoll
BFH

Einfuhrumsatzsteuer und Vorsteuerabzug

Bei richtlinienkonformer Auslegung von § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 UStG erfordert die Einfuhr für das Unternehmen eine Verwendung des eingeführten Gegenstandes für Zwecke der besteuerten Umsätze des Unternehmers. Dies setzt voraus, dass er den Gegenstand selbst und damit dessen Wert für diese Umsätze verwendet. Erbringt der Unternehmer in Bezug auf den eingeführten Gegenstand lediglich eine Verzollungs- oder eine Beförderungsdienstleistung, steht ihm daher kein Abzugsrecht zu.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Einfuhrumsatzsteuer
Richtig verzollen und Geld sparen: Schnelleinstieg Zoll
Schnelleinstieg Zoll

Vermeiden Sie teure Fehler bei der Zollerklärung. Mit diesem Buch gehen Sie sicher mit allen Rechtsfragen zum Import und Export um - ohne juristische Vorkenntnisse. Es erklärt Ihnen Schritt für Schritt alle zollrechtlichen Grundlagen für einen reibungslosen Ablauf.

Fachbeiträge & Kommentare
Tax Solutions für mehr Effi... / 3 Umsatzsteuer Navigator
Beitrag
Kompaktübersicht: Steuerges... / Bürokratieabbau
Lexikonbeitrag
Kompaktübersicht: Steuerges... / Corona
Lexikonbeitrag
Kompaktübersicht: Steuerges... / Umsatzsteuer
Lexikonbeitrag
Kompaktübersicht: Steuerges... / Steueränderungsgesetz 2025
Lexikonbeitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
786
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
688
Entgeltumwandlung
467
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
352
Schenkung
341
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
334
Reverse Charge Verfahren
323
Doppelte Haushaltsführung
248
Eingruppierung TVöD
229
Kurzfristige Beschäftigung
212
Verwandte Themen
Umsatzsteuer Vorsteuerabzug Zoll Coronavirus Steueränderungen Kfz-Steuer Einkommensteuer AfA Abschreibung 1%-Regelung Verrechnung E-Commerce Vorsteuervergütung Logistik Mitwirkung Erlass Innergemeinschaftliche Lieferung EuGH Formular Personengesellschaft Steuerhinterziehung Mehrwertsteuerreform Grenzgänger Körperschaftsteuer Umsatzsteuer-Anwendungserlass Lohnsteuer