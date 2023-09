Projizierte Nachfrage: Deutsche Immobilien performen

Bild: Pixabay/Gerd Altmann Die Rolle des Klimawandels in Europas Städten spielt bei der Immobiliennachfrage laut ECGI zunehmend eine Rolle

Deutschland ist im aktuellen European Cities Growth Index (ECGI) von LaSalle gleich mit drei Immobilienmärkten in den Top 20 vertreten – das schafft im Vergleich kein anderes Land. Das liegt auch am Klima. München führt das deutsche Ranking bei der erwarteten Nachfrage an.