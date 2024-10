In welcher Lebenszyklusphase von Immobilien Nachhaltigkeitsmassnahmen welchen Einfluss haben, welche Rolle Green Leases spielen und wie der Kippmoment zum Stranded Asset verhindert wird – das und mehr erklärt Marko Kröner, Geschäftsführer im ikl Ingenieurbüro, im L'Immo-Podcast.

Wo setzt man die ersten Schritte auf dem Pfad zur ESG-Tauglichkeit der eigenen Immobilien? Wie sieht eine gangbare Road to Green aus? Und löst diese auch das Investoren-Nutzer-Dilemma? Auch diese Fragen kann der heutige Gast von Jörg Seifert im L'Immo-Podcast beantworten.

Marko Kröner ist seit 35 Jahren in vielen Bereichen der Immobilienwirtschaft aktiv. Seit April 2024 ist er in der Geschäftsführung der ikl Ingenieurbüro Prof. Dr.-Ing. Kunibert Lennerts GmbH, einer Unternehmensberatung rund um die Nachhaltigkeit von Immobilien in der DACH-Region. Seine besondere Expertise liegt in der Transformation von Geschäftsmodellen und Organisationen. Er will die Branche noch stärker für digitale Innovationen begeistern und steht jungen PropTechs auch als Business Angel zur Seite.

