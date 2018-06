London, Paris, Cambridge, Amsterdam und Berlin sind die Top 5 im Ranking der dynamischsten Städte in Europa. Für den aktuellen "Dynamic Cities Index" hat Savills IM insgesamt 130 europäische Städte und Stadtregionen analysiert. Neben Berlin schaffte es nur die deutsche Metropole München (6) in die Top 10. Frankfurt am Main (21) und Hamburg (26) gehören zu den Top 30. Berlin erreichte in Sachen Vernetzungsgrad die drittbeste Wertung europaweit.Weiter