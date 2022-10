Einzelhandel: Galeria Karstadt Kaufhof in der Dauerkrise

Mit einem brandneuen Filialkonzept wollte sich der gebeutelte Warenhauskonzern Galeria Kaufhof Karstadt aus der Krise hieven. Zwei Finanzspritzen aus dem Corona-Hilfsfonds sollten den Weg ebnen. Der scheint steinig zu sein. Denn: Der Konzern ist offenbar erneut auf staatliche Hilfe angewiesen.

Der Warenhaus-Gigant Galeria Kaufhof Karstadt (GKK) schafft es nicht, in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Seit einigen Jahren schon versucht der Konzern, die Verluste, die in der Corona-Pandemie den vorläufig negativen Höhepunkt erreichten, abzuwenden.

Ein Schutzschirmverfahren 2020, die Schließung von 40 Standorten und zwei Finanzspritzen in Gesamthöhe von knapp 700 Millionen Euro, die der Bund aus dem in der Pandemie aufgelegten Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) bereitstellte. Jetzt streckt das Unternehmen offenbar erneut die Hände aus, wie mehrere Medien berichten. Eine Anfrage der Redaktion ließ das Unternehmen unbeantwortet.

Galeria-Chef: "Erneut bedrohliche Lage“

Nach dpa-Angaben hat sich Galeria-Chef Miguel Müllenbach bereits per Brief an seine Mitarbeiter in den 131 Kaufhäusern gewandt. Die Rede war von einer "erneut bedrohlichen Lage". Hintergrund seien die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, wie etwa die Inflation und nachlassende Konsumbereitschaft.

Wegen steigender Energiekosten – in den kommenden zwei Jahren muss die GKK laut eigenen Angaben über 150 Millionen Euro mehr für Energie aufwenden als bisher geplant – hat der Warenhausfilialist nun zu drastischen Sparmaßnahmen gegriffen. Außerdem wurde der Integrationstarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi einseitig gekündigt, um unter anderem die Löhne auf dem derzeitigen Niveau einzufrieren.

Branchennahe Kreise: Kritik an Finanzspritzen

Über die Höhe des beantragten dritten Nachrangdarlehens ist nach derzeitigem Stand nichts bekannt. Zu Jahresbeginn erhielt der Konzern ein zweites Darlehen, ein 450-Millionen-Euro schweres Hilfspaket. Der jetzige Antrag soll in diesen Tagen beim Bund liegen und geprüft werden.

Im Zuge der ersten beiden Finanzhilfen für die GKK waren schon kritische Stimmen aus gewissen politischen und branchennahen Kreisen zu hören. Die Wirtschaftlichkeit des Warenhauskonzerns wurde angezweifelt, ebenso dessen Fähigkeit, das Darlehen zurückzuzahlen. Der Aufschrei dürfte angesichts der des kolportierten erneuten Antrags auf Gelder aus dem Corona-Hilfsfonds wieder groß sein.

Galeria 2.0: Skepsis gegenüber GKK-Zukunftsplänen

Bereits Anfang September 2022 hatte Müllenbach von Marktbedingungen, die "aufgrund von Inflation und Energiepreisen um einiges schwerer geworden" seien, berichtet. Gesagt hatte er das im Rahmen des Startschusses für den Roll-out des neuen Filialkonzepts "Galeria 2.0". Das Konzept sieht den Umbau von etwa 60 der 131 Warenhäuser vor.

Der verbreitete Optimismus aus der Führungsriege verwundert aber seit längerem viele Branchenexperten. Viel zu spät habe der Konzern auf die sich verändernden Anforderungen an den Einzelhandel reagiert, lautete der Vorwurf. Die Zukunftsträchtigkeit wurde daher in einigen Kreisen angezweifelt. Die Zweifler dürften sich jetzt bestätigt fühlen.





