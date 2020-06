Was Kaufhausschließungen für Innenstädte wirklich bedeuten

Oberbürgermeister von deutschen Städten fürchten um die Zukunft ihrer Innenstadt. Der Grund: Der krisengeschüttelte Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof plant die Schließung von einigen Dutzend Häusern. Weniger pessimistisch sind Einzelhandelsexperten.

Oberbürgermeister von deutschen Städten fürchten um die Zukunft ihrer Innenstadt. Der Grund: Der krisengeschüttelte Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof plant die Schließung von einigen Dutzend Häusern. Weniger pessimistisch sind Einzelhandelsexperten.

Welche Städte und Standorte die Schließung der Filialen treffen wird, ist auch nach den aktuellen Betriebsversammlungen noch nicht klar. Bisher steht wohl nur fest, dass der Kaufhausriese Galeria Karstadt Kaufhof bis zu 80 seiner 173 Kaufhäuser schließen will. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ist alarmiert. Dies werde nicht nur Auswirkungen auf die Beschäftigten haben, sagte das Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger, sondern auch auf die betroffenen Innenstädte. "Denn die Warenhäuser", so die Gewerkschafterin, "sind Ankerstandorte. Sie sind der Schlüssel für Frequenz und für die Ansiedlung von weiteren Einzelhandelsbetrieben".

Nicht weniger besorgt sind Vertreter der Städte. Es müssten möglichst viele Kaufhausstandorte bestehen bleiben, sagte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Denn Kaufhäuser zögen Menschen in die Innenstädte und nutzten damit auch dem Einzelhandel in ihrem Umfeld.

Die beste Zeit für die Warenhausriesen ist längst vorbei

Doch haben Kaufhäuser tatsächlich diese überragende Bedeutung für den innerstädtischen Einzelhandel? "Die beste Zeit der Warenhäuser ging schon in den 1980er Jahren zu Ende", sagt Olaf Petersen, Geschäftsführer und Chefresearcher der auf innerstädtischen Einzelhandel spezialisierten Beratungsgesellschaft Comfort. Tatsächlich sind von den vier großen Namen der deutschen Warenhausbranche – Horten, Hertie, Kaufhof und Karstadt – zwei schon längst Geschichte. Und Kaufhof und Karstadt, beide seit Jahren krisengeschüttelt, kämpfen als gemeinsames Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof GmbH im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens ums Überleben.

Dabei habe die Coronakrise Entwicklungen beschleunigt, die schon länger auf der Agenda seien, analysiert Petersen. Bei Warenhäusern gebe es in diversen Städten ein Überangebot – beispielsweise in Bremen, Hannover und Trier, wo mehrere Häuser nah beieinander stünden. "Rein strukturell“" betont Petersen, "wäre hier auch ohne Coronakrise ein Fragezeichen zu setzen." Der gesamte mehrgeschossige Einzelhandel stehe unter Druck, ergänzt Christoph Schulz, Geschäftsführer beim Einzelhandelsmakler Lührmann in Berlin. "Dass wir flächendeckend noch mehr als zwei Geschosse Verkaufsfläche sehen werden, scheint mir fast ausgeschlossen." Warenhäuser haben in der Regel aber vier oder mehr Etagen.

Daraus ergeben sich Herausforderungen für die Innenstädte, wie Comfort-Researcher Petersen betont. "Wenn ein Warenhaus geschlossen wird, geht dessen Magnetfunktion verloren", erklärt er. „Leerstand kann ansteckend wirken. Umso wichtiger ist es, Perspektiven für eine Nachnutzung zu entwickeln.“

Alternative: Einkaufszentren – nicht überall rentabel

Die Chancen dafür stehen an vielen Standorten gar nicht schlecht "Kaufhäuser weisen eine zentrale Lage und eine große Fläche auf", stellt Martin Mörl fest, Geschäftsführer von Girlan (vormals Prelios) Immobilien Management. "Das sind gute Voraussetzungen für Projektentwickler, um daraus etwas Spannendes zu machen."

Konkrete Erfahrungen gesammelt hat Mörl mit dem ehemaligen Hertie-Kaufhaus im 23.000-Einwohner-Städtchen Husum in Schleswig-Holstein. Nach dem Aus von Hertie stand das Gebäude mehrere Jahre leer. "Der Leerstand führte zu einem Trading-Down-Effekt in der Innenstadt", erinnert sich Mörl. "Schon 300 Meter von der 1a-Lage entfernt gab es keinen Einzelhandel mehr, die Umsätze der Händler sanken, und der Filialisierungsgrad nahm ab."

Im Auftrag der Eigentümer entwickelten Mörl und sein Team ein Konzept, das den Abriss des Bestandsobjekts und den Neubau eines kleinen Einkaufszentrums vorsah. Im Oktober 2019 wurde dieses Shopping-Center namens Theo eröffnet – laut Mörl mit großem Erfolg. Die Eröffnung habe "der Attraktivität der Innenstadt einen deutlichen Schub gegeben", sagt Mörl und führt als Beleg dafür an, dass es gelang, mit H&M einen Filialisten für den Standort zu gewinnen, der zuvor in der Region nicht vertreten war.

Allerdings dürfte das Husumer Modell kaum Nachahmer finden. "Das Ersetzen eines Kaufhauses durch ein Shopping-Center ist nicht mehr erfolgversprechend, da es mehr als genug Einkaufszentren gibt", argumentiert Comfort-Researcher Petersen. Das Gleiche gilt nach seinen Worten für das früher gelegentlich realisierte Konzept, eine komplette Warenhausimmobilie mit einem Großnutzer wie Saturn oder Primark zu belegen.

Umbau zu Logistik-Hubs, Büros oder Mixed-Used-Objekten denkbar

Das schätzt Martin Mörl ähnlich ein. "Da die Nachfrage der Einzelhändler nach großen Flächen heute nicht mehr so hoch ist wie vor einigen Jahren, muss man bei der Nachnutzung leerstehender Kaufhäuser flexibler sein und in neue Nutzungen gehen", sagt er. "Wir beschäftigen uns zum Beispiel gerade intensiv mit dem Thema Mikrologistik." Darin sieht auch Henning Koch, Mitglied des Vorstands der Commerz Real, ein erhebliches Potenzial. "Aufgrund der enormen Deckenhöhen und hoher Bodenbelastbarkeit eignen sich Kaufhausimmobilien in der Regel gut für die alternative Nutzung als Logistikhalle", erklärt er.

Die Weiterentwicklung zum innerstädtischen Logistik-Hub ist aber nicht die einzige Möglichkeit, um einer Warenhausimmobilie neues Leben einzuhauchen. Olaf Petersen hält an ausgewählten Standorten auch eine Nachnutzung als Bürogebäude für sinnvoll. Ein prominentes Beispiel dafür befindet sich am Berliner Ostbahnhof, wo Signa derzeit ein ehemaliges Kaufhof-Warenhaus zum Bürogebäude für den Online-Händler Zalando umbaut.

Am erfolgversprechendsten ist aus Sicht Petersens jedoch "ein Mixed-Use-Konzept, das Einzelhandel im Erdgeschoss und eventuell im ersten Obergeschoss mit anderen Nutzungen wie Büros, Fitnessstudio, Hotel oder Wohnen verbindet". Elemente dieses Ansatzes realisierte Martin Mörl bereits vor über zehn Jahren im ehemaligen Kaufhof am Bahnhof Altona in Hamburg: Ein großer Mediamarkt zog ein, aber auch (im dritten Obergeschoss) ein lokales Fitnessstudio. "Die Folge war, dass auch die Läden in der Umgebung deutlich attraktiver wurden", blickt Mörl zurück.

Schließung in Leipzig weitgehend ohne Folgen – aber längst keine Blaupause für kleine Städte

Ein aktuelles Beispiel für eine Revitalisierung mittels gemischter Nutzung ist das ehemalige Karstadt-Haus in der Petersstraße in Leipzig, das Anfang 2019 seine Tore schloss. Dort entsteht jetzt unter dem Projektnamen N30 eine Kombination aus Einzelhandel, Gastronomie, Büros und weiteren Nutzungen. Obwohl die Schließung in der Leipziger Öffentlichkeit auf heftige Kritik stieß, sind die Auswirkungen auf die Innenstadt überschaubar geblieben: Sie habe, stellt Olaf Petersen fest, "die Petersstraße und die Innenstadt insgesamt wenig tangiert".

Allerdings sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Nachnutzung nicht überall so gut wie in der prosperierenden Messestadt. Christoph Schulz von Lührmann geht davon aus, dass auf der angeblichen Schließungsliste von Galeria Karstadt Kaufhof vor allem kleinere Städte und schwächere Standorte stehen dürften. Und diese, sagt er, "können den Weggang eines Ankers wie Galeria Karstadt Kaufhof kurzfristig nur schwer kompensieren". Ähnlich sieht das Olaf Petersen: "Je besser die immobilienwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind, desto einfacher ist die Nachnutzung eines Warenhauses".

Dennoch scheint klar zu sein: Die Schließung eines Warenhauses muss nicht gleichbedeutend sein mit dem Ausbluten der betreffenden Innenstadt. "Die Innenstadt ist und bleibt der Treffpunkt für die Gesellschaft", ist Christoph Schulz überzeugt. "Das tatsächliche Shoppingerlebnis, verbunden mit gesellschaftlicher Teilhabe, funktioniert am besten in Innenstädten." Und auch Burkhard Jung, Oberbürgermeister von Leipzig und Präsident des Deutschen Städtetages, gibt sich zuversichtlich: "Es wird", sagte er im Interview mit dem "Tagesspiegel", "weiter lebendige Innenstädte geben".





Das könnte Sie auch interessieren:

Vom Shop zum Büro: So lässt sich mit High-Street-Immobilien mehr Geld verdienen

Karstadt und Kaufhof: Liegt der Segen im Multichannel und bei Vermietungen?