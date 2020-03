Mietenmoratorium: Gesetzgeber reagiert auf Corona-Krise

Vermieter dürfen Mietern vorerst nicht kündigen, wenn die ihre Miete wegen der Corona-Krise zwischen April und Juni nicht zahlen können. Die Beweislast liegt beim Mieter. Ein am 23.3.2020 vom Kabinett beschlossener Gesetzentwurf soll noch in derselben Woche in Bundestag und Bundesrat.

Vermieter dürfen Mietern vorerst nicht kündigen, wenn die ihre Miete wegen der Corona-Krise zwischen April und Juni nicht zahlen können. Die Beweislast liegt beim Mieter. Ein am 23.3.2020 vom Kabinett beschlossener Gesetzentwurf soll noch in derselben Woche in Bundestag und Bundesrat.

Die Vorlage zu dem Gesetz, das nun im Eilverfahren bis spätestens zum 27. März verabschiedet werden soll, ist auf den letzten Drücker noch geändert worden. Das mag auch an der Kritik aus der Immobilien- und der Wohnungswirtschaft an dem sogenannten Mietenmoratorium gelegen haben.

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) und der BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen hatten gefordert, dass die im ursprünglichen Entwurf des Bundesjustizministeriums (Stand 21.3.2020) vorgesehene mögliche Stundung der Mieten von sechs auf drei Monate verkürzt wird, wenn ein Mieter seinen Zahlungspflichten wegen der Corona-Krise nicht nachkommen kann. Bislang darf ein Vermieter einem Mieter kündigen, wenn er zwei Monate keine Miete zahlt.

Das ist im neuen Gesetzentwurf "zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht" vom 23. März berücksichtigt worden. Auf sonstige Kündigungsgründe erstreckt sich die Beschränkung des Kündigungsrechts nicht. Die Kündigungsbeschränkung gilt für Wohn- und Gewerbemietverhältnisse ebenso wie für Pacht – einschließlich Grundstückspacht.

Im Grundsatz gilt: Mieter müssen ihre Mieten zahlen

Grundsätzlich muss der Mieter seine Schulden begleichen – Stichtag ist laut dem aktuellen Gesetzentwurf der 30.6.2022. Hier hätte ZIA-Chef Andreas Mattner eine Frist zur Nachzahlung der versäumten Miete auf fünf Jahre lieber gesehen: "Alles andere ist unrealistisch für Vermieter und Mieter."

Ein weiterer Kritikpunkt der Branchenverbände am alten Entwurf war, dass eine Vermutung zugunsten des Mieters gereicht hätte, dass er die Mietkosten wegen der Corona-Krise nicht begleichen kann – der Vermieter hätte das Gegenteil nachweisen müssen (Beweislastumkehr). Auch hier wurde nachgebessert: Es obliegt nun "dem Mieter, den Zusammenhang zwischen Covid-19-Pandemie und Nichtleistung der Miete im Streitfall glaubhaft zu machen", heißt es in dem Entwurf. Dies könnte beispielsweise eine Bescheinigung über die Gewährung staatlicher Leistungen, Bescheinigungen des Arbeitgebers oder andere Nachweise über Einkommen oder Verdienstausfall sein.

Mieter von Gewerbeimmobilien können darüber hinaus den Zusammenhang zwischen Covid-19-Pandemie und Nichtleistung glaubhaft machen, wenn der Betrieb des Unternehmens im Rahmen der Bekämpfung von Sars-CoV-2 durch Rechtsverordnung oder behördliche Verfügung untersagt wurde. Auf sonstige Kündigungsgründe erstreckt sich die Beschränkung des Kündigungsrechts nicht.

IW zur Kündigungsschutz-Klausel: Es drohen Domino-Effekte

Die Änderung der Kündigungsschutzregeln könnte weitreichende Folgen haben, schreibt Prof. Dr. Michael Voigtländer, Leiter des Kompetenzfelds Finanzmärkte und Immobilienmärkte beim Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) Köln.

Die Einkommenssituation der rund 3,9 Millionen privaten Vermieter in Deutschland sei unterschiedlich. "22 Prozent der Vermieter haben ein Einkommen unterhalb des Durchschnitts der Bevölkerung", sagt Voigtländer. Demgegenüber müssten viele Mieter gar nicht erst in eine Notsituation kommen – dafür sorgen laut IW bereits staatliche Rettungsschirme, die auch Selbständigen in Krisenzeiten finanziell aushelfen. Bei Arbeitnehmern greife darüber hinaus auch das Kurzarbeitergeld, das Arbeitslosengeld (ALG) I und II sowie das Wohngeld.

Beschlossen hat das Kabinett am Montag mehrere große Schutzschirme und umfangreiche Rechtsänderungen – der Nachtragshaushalt geht einher mit einer Neuverschuldung von rund 156 Milliarden Euro. Dafür muss der Bundestag am Mittwoch auch noch eine Notfallregelung in der Schuldenbremse in Kraft setzen.

Unter anderem können kleine Firmen und Soloselbstständige direkte Zuschüsse von bis zu 15.000 Euro über einen Zeitraum von drei Monaten erhalten. Gestartet wurde auch ein unbegrenztes Sonder-Kreditprogramm der Förderbank KfW. Die Soforthilfen müssen nicht zurückgezahlt werden; daneben stünden Kredite zur Verfügung, versprach Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Nach den Vorschlägen des Bundes sollen auch Vermieter selbst Kredite stunden können, "doch Nebenkosten wie Grundsteuer, Energiekosten oder Versicherungen laufen weiter", gibt Voigtländer zu bedenken. Mietstundungen könnten deshalb einen Domino-Effekt auslösen, der die wirtschaftlichen Folgen der Krise potenziere.

Verbände fordern Sozialfonds und "unbürokatisches" Wohngeld

Besser wäre es laut IW, einen Sozialfonds für Mieter und in Not geratene Selbstnutzer aufzulegen. Bei einem solchen Fonds könnten Mieter nach einer einfachen Bedürftigkeitsprüfung einen zinslosen Kredit aufnehmen, um Mieten weiter zu bezahlen. Damit könnte Mietern wirksam und zielgenau geholfen werden, ohne weitere Folgeprobleme auszulösen.

Vorschläge, einen Fonds zu gründen, liegen auch von Seiten der Immobilienbranche vor. Wegen des Mietenmoratoriums seien viele Vermieter in Sorge vor fehlender Liquidität mit Auswirkung auf Investitionen. Das könnte eine Kettenreaktion in Gang bringen. Anstatt die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise einzudämmen, werde der Vorschlag des Justizministeriums weitere Wirtschaftszweige beschädigen, ergänzt Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW: "Daher brauchen wir am Anfang der Kette den gemeinsam von Wohnungswirtschaft und Mieterbund geforderten 'Sicher-Wohnen-Fonds', der etwa durch zinsloses Darlehen oder Wohngeld-Zuschüsse unterstützt werde könnte."

Auch der Immobilienverband Deutschland (IVD) fordert für Mieter neben der vorübergehenden Ausweitung des Kündigungsschutzes eine unbürokratische Flexibilisierung des Wohngeldes und die Einrichtung eines Wohnfonds.

Wohnungswirtschaft plädiert für zielgenaue Lösungen

Es gehe jetzt um Solidarität in Krisenzeiten. Drohende Mietrückstände aufgrund der Corona-Krise würden Vermieter und Mieter gleichermaßen treffen. "Mietern droht die Zahlungsverzugskündigung, Vermieter können wegen finanzieller Einbußen in Schieflage geraten", erklärt Gedaschko.

Die Unternehmen müssten zudem ihre Investitionen deutlich zurückfahren – in Instandhaltung, Modernisierung und Neubau –, schreibt auch der BFW in Reaktion auf den Gesetzentwurf zum Mietenmoratorium. Das oberste Ziel der mittelständischen Immobilienunternehmen sei es nun, gemeinsam mit betroffenen Mietern individuelle Lösungen bis zur Wirkung der staatlichen Hilfsmaßnahmen zu finden, so BFW-Präsident Andreas Ibel.

Nicht nur müssen Mieter und kleine Gewerbetreibende, die ihre Miete nicht bezahlen können, dem Vermieter Corona-bedingte Einkommensverluste glaubhaft machen, die Betroffenen müssen sich außerdem "unverzüglich um die Gewährung der dafür vorhandenen, staatlichen Unterstützung wie das Wohngeld bemühen", so Ibel: "Auf der Grundlage der Kabinettsbeschlüsse können wir den betroffenen Mietern zielgenau helfen, ohne das wirtschaftliche Risiko allein auf den Vermieter zu übertragen und eine wirtschaftliche Kettenreaktion auszulösen. Um die wirtschaftlichen Folgen für die Unternehmen müssen sich jetzt in enger Abstimmung die Bundesministerien für Wirtschaft und Finanzen kümmern", sagt der BFW-Bundesvorsitzende abschließend.





Zum "Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht"; Stand 23.3.2020

