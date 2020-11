Muss ein Vermieter auf einen Teil der Miete verzichten, wenn der Gewerbemieter wegen Corona den Laden vorübergehend dicht machen musste? Entscheidend ist, ob die Lockdown-bedingte Schließung einen Mangel darstellt, der eine Mietminderung rechtfertigt. Die Gerichte sind da geteilter Meinung.

Im Frühjahr mussten im Zuge des ersten Corona-bedingten Lockdowns viele Geschäfte schließen. Das war mit zum Teil erheblichen Umsatzeinbußen verbunden. Doch berechtigt dieser Umstand einen Gewerbemieter dazu, weniger Miete zu zahlen? Das Thema Mietminderung in der Gewerbemiete – und der Pacht – wird mit den neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie akuter. Bislang liegen zu dieser Rechtsfrage nur Urteile aus den unteren Instanzen vor, die unterschiedlich ausfallen. Bis zu einer höchstrichterlichen Entscheidung bleibt die Rechtslage ungeklärt. Eine Übersicht der beiden Positionen:

LG Frankfurt: Kein Mietmangel, keine Störung der Geschäftsgrundlage

In der staatlich verordneten Schließung eines Einzelhandelsgeschäfts wegen der Covid-19-Pandemie liegt kein Mangel der Mietsache im Sinne von § 536 Abs. 1 S. 1 BGB vor, entschied das Landgericht (LG) Frankfurt am Main (Urteil v. 5.10.2020, Az. 2-15 O 23/20). Eine Mietminderung sei nicht gerechtfertigt.

Das Gericht verneinte auch eine Störung der Geschäftsgrundlage gemäß § 313 BGB, da die Schließung für den Mieter (einen großen Filialisten) nicht existenzbedrohend war. Der vorübergehende finanzielle Engpass reichte dem Gericht hier nicht aus. Das Festhalten am unveränderten Vertrag sei nicht unzumutbar. Die Mieterin hat keinen Anspruch auf eine Anpassung des Vertrags beziehungsweise der Miete. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Ähnlich entschieden die Landgerichte in Heidelberg (Urteil v. 30.7.2020, Az.: 5 O 66/20) und Zweibrücken (Urteil v. 11.9.2020, Az.: HK O 17/20): Eine Mietminderung "wegen Corona" kommt demnach nicht in Betracht. Beide Gerichte erkannten die Beschränkungen und ausbleibenden Umsätze wegen behördlicher Schließungsanordnungen nicht als Mietmangel im Sinne des § 536 BGB an. Sie schlossen sich der Argumentation des Bundesgerichtshofs an (BGH, Urteil v. 16.2.2000; Az. XII ZR 297/97): Solange die gemietete oder gepachtete Fläche grundsätzlich weiter uneingeschränkt genutzt werden kann, liegt kein Mietmangel. Das sei bei den Covid-19-Maßnahmen der Fall.

LG München I: Corona-bedingte Ladenschließung berechtigt zur Mietminderung

Das LG München I wiederum erkennt in der behördlich angeordneten Schließung eines Einzelhandelsgeschäft zur Covid-19-Bekämpfung und der Beschränkung der Mietsache einen Mietmangel im Sinne des BGB. (LG München I, Urteil v. 22.09.2020, Az. 3 O 4495/20)

Die Richter kamen unter anderem unter Berufung auf ein Urteil des Reichsgerichts (Entscheidung v. 9.11.1915, Rep. III.145/15) zu dem Ergebnis, dass ein Mietmangel als "Unbrauchbarkeit der Mietsache zum vertragsgemäßen Gebrauch" auch auf behördlichen Verfügungen beruhen kann. Das Reichsgericht hatte in Bezug auf ein Restaurant entschieden, "das jedenfalls in nicht unwesentlicher Weise als Tanzbar betrieben war", wobei nach Beginn des ersten Weltkriegs Tänze polizeilich stark eingeschränkt wurden. Hier führte das Reichsgericht aus, dass, so "der Tanzbetrieb die eigentliche Quelle des Erwerbs aus der Gastwirtschaft" zur Zeit des Vertragsschlusses bildete und somit ein Anspruch auf Mietminderung gerechtfertigt sei.

Das LG München hält eine Mietminderung um bis zu 80 Prozent für angemessen. Der Mieter wollte 100 Prozent Mietminderung für den Zeitraum April bis Juni 2020. Das Gericht war aber der Ansicht, dass der Betreiber eines Möbelgeschäfts nicht jeden Monat gleich stark durch die Ladenschließung beeinträchtigt war und "staffelte" die Minderung. Im April musste der Vermieter am meisten nachgeben mit der Miete (80 Prozent), 50 Prozent waren es im Mai und 15 Prozent im Juni, die der Mieter rechtmäßig gestundet hat. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt.





