Eigentümerversammlungen dürfen abgesagt werden. Der zuletzt bestellte Verwalter bleibt im Amt, bis er abberufen wird oder ein Nachfolger feststeht, der aktuelle Wirtschaftsplan gilt vorerst fort. Diese temporären Sonderregeln zum Wohnungseigentumsgesetz (WEG) sollen Verwalter und Eigentümer während der Corona-Epidemie handlungsfähig halten.

Das Bundeskabinett hat am 23. März mehrere Entwürfe für Gesetzespakete zur Bewältigung der Corona-Epidemie beschlossen. Diese sollen am Mittwoch im Bundestag und am Freitag im Bundesrat beraten werden. Darunter ist auch der Gesetzentwurf "zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht", der neben zahlreichen anderen Regelungen temporäre Sonderregelungen für WEG-Verwalter und Eigentümerversammlungen enthält.

Der Entwurf sieht vor, dass die geltenden Vorschriften im Wohnungseigentumsgesetz zur Amtszeit von WEG-Verwaltern, zum Aufstellen und Beschließen eines Wirtschaftsplans und zur grundsätzlichen Pflicht, mindestens einmal jährlich eine Eigentümerversammlung einzuberufen, vorerst außer Kraft gesetzt werden.

Der Gesetzgeber reagiert mit der Gesetzesvorlage darauf, dass wegen der Corona-Pandemie vielerorts keine Eigentümerversammlungen stattfinden können. Die Maßnahmen sollen die weitere Verbreitung von Infektionen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 verhindern.

Temporäre Änderungen des WEG wegen der Corona-Krise im Überblick

Amtszeit des Verwalters dauert fort

Der zuletzt bestellte Verwalter im Sinne des WEG bleibt bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung eines neuen Verwalters im Amt. Dadurch werden die durch den Bestellungsbeschluss sowie durch die Höchstfristen des § 26 Absatz 1 Satz 2 WEG festgesetzten Begrenzungen der Amtszeit zeitweise außer Kraft gesetzt. Dies gilt auch, wenn die Amtszeit des Verwalters zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vorschrift bereits abgelaufen ist, aber auch, wenn sie erst danach abläuft. Die Amtszeit endet mit der Abberufung oder der Bestellung eines neuen Verwalters.

Wirtschaftsplan gilt fort

Der zuletzt beschlossene Wirtschaftsplan gilt bis zum Beschluss eines neuen Wirtschaftsplans fort. Damit ist sichergestellt, dass seine Fortgeltung auch ohne Beschlussfassung gegeben ist und eine Anspruchsgrundlage für die laufenden Hausgeldforderungen bestehen bleibt. Erst in der nächsten Eigentümerversammlung wird dann die Jahresabrechnung beschlossen. Soweit die Jahresabrechnung für steuerliche Zwecke erforderlich ist, muss diese den Wohnungseigentümern schon zuvor zur Verfügung gestellt werden. "Um hier Streitigkeiten zu vermeiden, sollten Immobilienverwaltungen allen Eigentümern die Jahresabrechnung übermitteln", rät Kaßler.

Sonderregelungen zum WEG wegen der Corona-Krise sind befristet

Die Ausnahmen gelten vorerst nur für Versammlungen und Beschlüsse, die im laufenden Jahr stattfinden sollten. Allerdings soll das Bundesjustizministerium ermächtigt werden, die Corona-bedingten Regeln durch Rechtsverordnung bis zum 31.12.2021 zu verlängern, sollte eine anhaltende Covid-19-Epidemie in Deutschland das erfordern.

VDIV: "Haben auf gesetzliche Möglichkeit zur Online-Versammlung gehofft"

"Diese Sonderregelungen sind in der aktuellen Lage vernünftig und werden von uns unterstützt", kommentiert Martin Kaßler, Geschäftsführer des Verbands der Immobilienverwalter Deutschland (VDIV), den vom Bundeskabinett verabschiedeten Gesetzentwurf.

Gleichzeitig habe man gehofft, dass das Bundesjustizministerium auch die Möglichkeit von Online-Versammlungen eingeräumt oder Umlaufbeschlüsse in Textform mit einer Dreiviertel-Mehrheit zugelassen hätte. "Die Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie werden zeigen, dass wir diese Instrumente stärker als bisher benötigen, um Eigentümergemeinschaften handlungsfähig zu halten", so Kaßler.

Entwurf eines Gesetzes zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht, Stand 23.3.2020 (pdf)





