Bild: Pixabay/Tobias Weil In Hamburg machen sich Senat, Handelsverband und ZIA für faire Miet-Lösungen während der Coronakrise stark – dunkle Wolken ziehen am Hotel-Himmel Deutschland auf

Corona-bedingte Einbußen machen gewerblichen Mietern weiterhin zu schaffen. Während die Politik am Mietrecht "schrauben" will, macht sich in Hamburg eine Initiative aus Senat, Handel und Immobilienwirtschaft für einen Verhaltenskodex stark, der für faire individuelle Miet-Lösungen wirbt.

Der Senat, der Handelsverband Deutschland (HDE) und der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) rufen gewerbliche Mieter und Vermieter in Hamburg zu fairer Zusammenarbeit auf. Beide Mietparteien säßen wegen der Corona-bedingten Einbußen in einem Boot und müssten sich über eine faire Risiko- und Lastenverteilung in der Krise einigen, heißt es in einer Mitteilung des Senats.

Viele Vermieter hätten sich bereits auf ihre Mieter zubewegt, "denn auch sie wissen, dass Kündigung und Leerstand keine gute Alternative in der Krisenbewältigung sind", erklärte dazu Finanzsenator Andreas Dressel (SPD), der auch für die städtischen Immobilien zuständig ist: "Aber uns berichten immer wieder Gewerbemieter, dass es auch Vermieter gibt, die zu keinerlei Zugeständnissen bereit sind."

Corona-Verhaltenskodex von HDE und ZIA: Blaupause für das "Mietproblem"?

Gewerbliche Vermieter sollten mindestens für das Corona-Jahr 2020 mit ihren Mietern im Einzelfall lösungsorientierte Vereinbarungen treffen: Das könne eine Mietstundung, eine Mietminderung oder auch eine Ratenzahlung sein, heißt es beim ZIA. Nicht nur durch Betriebsschließungen seien Einzelhändler und andere Gewerbetreibende staatlichen Restriktionen ausgesetzt, sondern auch durch Frequenzbeschränkungen und andere Maßnahmen, die auf die Umsätze drücken.

Hier könne der Verhaltenskodex von HDE und ZIA nicht nur im Handel, sondern auch in anderen besonders betroffenen Branchen wie Gastronomie oder Kultur- und Freizeitwirtschaft Maßstab sein und den Weg aufzeigen, warb Senator Dressel.

Auf Seiten der Hamburger öffentlichen Unternehmen sei ein ausdrücklicher Kodex nicht nötig: Der Senat habe im Rahmen des Hamburger Corona-Schutzschirms Ende März 2020 eine großzügige Stundungsregelung kommuniziert und umgesetzt. Seit dem Sommer stünden auch hier Einzelfall-Lösungen im Vordergrund, die beiden Mietvertragsparteien gerecht werden sollen – denn nicht alle gewerblichen Mieter seien gleichermaßen von der Krise betroffen.

Im Zuge der massiven Corona-Einschränkungen Anfang November wurden die kommunalen Unternehmen erneut gebeten, wohlwollend mit Anträgen gewerblicher Mieter umzugehen.

Heiße Debatte um Mieten in der Hotellerie entbrannt

Besonders stark betroffen von den Corona-bedingten staatlichen (Teil-)Lockdowns und anderen restriktiven Maßnahmen ist das Hotelgewerbe. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat angekündigt, dass sie mit einer Änderung des Mietrechts Gewerbemietern und - pächtern, wie Einzelhändler, Hoteliers und Gastronomen, in der Corona-Krise unter die Arme greifen will.

Dieser Plan hat für heftige Diskussionen unter anderem in der Immobilienbranche gesorgt. ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner sagte, der von Lambrecht geplante Eingriff in die Systematik von Vertragsverhältnissen sei nicht nachvollziehbar. "Die pauschale Anwendbarkeit des Wegfalls der Geschäftsgrundlage auf Mietverträge lehnen wir daher entschieden ab. Bilaterale und passgenaue Vertragsanpassungen können die Vertragsparteien besser selbst als durch rechtliche Anordnung aushandeln", argumentierte Mattner.

Daraufhin empörte sich Dirk Iserlohe. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Dorint Hotelgruppe kritisiert in einem offenen Brief an Mattner – der der Redaktion vorliegt – die "stark darwinistische und kurzsichtige" Einstellung der "lobbyistischen" Immobilienwirtschaft. Die könne nicht zu einem bilateralen fairen Interessensausgleich zwischen den gewerblichen Vermietern und den durch die Corona-Krise stark belasteten Mietern und Pächtern führen. Zudem sei ein Versuch des ZIA, einen Verhaltenskodex einzuführen, bereits im Juni gescheitert.

"Sie würden Ihren Mitgliedern mehr helfen, wenn Sie den Vorstoß von der Bundesjustizministerin Frau Lambrecht unterstützen und sich nicht gegen die Klarstellung wenden, damit sich die Vertragspartner ohne eine langwierige prozessuale Auseinandersetzung legal und legitim einem fairen Interessensausgleich nicht weiter versperren", schreibt der Dorint-Chef.

ZIA-Präsident Mattner wies den Vorwurf, der ZIA würde sich einem fairen Ausgleich versperren, zurück. Der Verband habe sich schon zu Beginn der Krise für die Belange der Hotelbranche eingesetzt – unter anderem habe es Gespräche mit Dieter Müller (Motel One) und Olaf Steinhage (mrp) gegeben. Eine Befragung unter den ZIA-Mitgliedern zeige außerdem, dass für knapp 80 Prozent der Gewerbemietverträge eine Einigung über Corona-bedingte Mietanpassungen getroffen werden konnte; bei weiteren Mietverträgen liefen die Verhandlungen noch.









