Als erste Immobilienmesse ist die Mipim mit ihren internationalen Gästen – auch aus China – vom Coronavirus betroffen. Mit Cushman & Wakefield hat bereits ein großer Aussteller die Notbremse gezogen und bleibt zu Hause. Der Wohnungskonzern Vonovia begegnet der Epidemie mit Ruhe.

"Angesichts der schnell wachsenden Zahl von Coronavirus-Fällen in Europa und der zunehmenden branchenweiten Besorgnis über die Teilnahme an großen multinationalen Veranstaltungen hat sich Cushman & Wakefield von Mipim 2020 zurückgezogen", informiert der Immobilienberater auf seiner Homepage. Die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden habe Priorität.

Die Sorge vor einer Epidemie oder gar Pandemie scheint sich unter den Marktakteuren der Immobilienbranche bislang noch nicht manifestiert zu haben. Dazu, wie sich die Branche sonst – von den Wohnungsfirmen über die Facility Manager bis hin zu den Maklerhäusern – auf die Epidemie einstellen wird oder muss, gibt es bislang nur wenige detaillierte Informationen.

"Da unser Kerngeschäft in Deutschland sowie in geringerem Maße in Österreich und Schweden liegt, war unser Geschäftsbetrieb bisher nicht beeinflusst", sagt Tristan Hinsele, ein Sprecher des größten deutschen Wohnungskonzerns Vonovia auf Nachfrage. Man habe die Mitarbeiter frühzeitig über Präventionsmaßnahmen aufgeklärt und für das Thema sensibilisiert. "Zudem kümmert sich eine unternehmensweite Arbeitsgruppe um die nächsten Präventionsschritte. Wir handeln hier sehr überlegt, um dem Thema mit der erforderlichen Sorgfalt und Ruhe zu begegnen", so Hinseler.

Trotz Coronavirus: "Die Mipim 2020 findet statt"

Die Ausbreitung des Coronavirus nimmt währenddessen europaweit weiter zu. Reed Midem, der Veranstalter der Mipim, ist gezwungen, zu reagieren und sich an die aktuellen Anweisungen der Behörden und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu halten. Wie viele Teilnehmer die Messe Mipim außer Cushman & Wakefield abgesagt haben oder eine Absage planen, ist bisher nicht offiziell bekannt. Erwartet werden in diesem Jahr zirka 26.800 Teilnehmer überwiegend aus Europa, von den 3.800 Ausstellern sollen fünf aus China kommen. Doch auch beim Mipim-Veranstalter bricht keine Panik aus.

"Die Mipim 2020 wird wie geplant vom 10. bis 13. März in Cannes stattfinden", sagte Reed Midem-Chef Mike Williams auf Nachfrage, doch man beobachte die täglichen Entwicklungen und informiere Kunden und Mitarbeiter auf der Webseite regelmäßig über Maßnahmen, die ergriffen werden. "Die Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer der Veranstaltung hat für uns oberste Priorität", so Williams. Das medizinische Team vor Ort wird größer als in den Jahren zuvor sein, an Hygienemaßnahmen wird über Hinweisschilder erinnert, die Zusammenarbeit mit dem Flughafen in Nizza, den Hotels und der Stadt Cannes wurde bereits verstärkt. Sollte sich die Situation verschlechtern, arbeite man ebenfalls mit den lokalen und nationalen Behörden zusammen, um Notfallpläne aufzustellen.

Messen und Immobilienfinanzierer teilen Sorge vor finanziellen Nachteilen durch Coronavirus

Reiseeinschränkungen, die auch explizit die vier chinesischen Finalisten bei den Mipim Awards 2020 betreffen werden, sind vor allem für Messen ein Problem. In Deutschland wurden bereits Großveranstaltungen abgesagt, etwa die Fachmesse "Light and Building" in Frankfurt am Main mit einem großen Anteil an chinesischen Teilnehmern. Wer Gäste aus China erwartet, muss damit rechnen, dass die gesundheitliche Prüfung aufwändiger wird und die Reise-Restriktionen schärfer sind. Die Messe wurde nun vorerst von März auf September verschoben. Das alles ist mit großen finanziellen Risiken verbunden.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat vor massiven Belastungen für die deutsche Wirtschaft und Konjunktur etwa durch Reiseeinschränkungen und Nachfrageausfälle wegen des Coronavirus gewarnt. Der Immobilienfinanzierer Aareal Bank rechnet mit weiteren Gewinnrückgängen im laufenden Jahr – auch weil die Ausbreitung des Coronavirus auf die weltweite Wirtschaftsentwicklung drückt. Der Bundesverband der Deutschen Industrie sprach von einem "Stresstest". Die Politik müsse nun die richtigen Maßnahmen ergreifen, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Mittlerweile haben das Gesundheitsministerium unter der Leitung von Jens Spahn (CDU) und das Innenministerium unter Horst Seehofer (CSU) einen gemeinsamen Krisenstab eingerichtet. Spahn forderte die Gesundheitsminister der Länder auf, ihre Pandemiepläne zu überarbeiten. Der Krisenstab soll laut Seehofer Empfehlung abgeben, ob Messen abgesagt werden sollten.

Nicht jeder kann die Mipim absagen: Wie man dem Coronavirus vorbeugt

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Gefahr der Ausbreitung des Coronavirus mittlerweile als höher eingestuft als bislang für Deutschland vermutet, berichten diverse Medien. Es gebe jedoch keine Notwendigkeit, Städte abzuriegeln. Präventive Hygienemaßnahmen seien aber sinnvoll. Das gilt insbesondere auch für die Besuche großer Veranstaltungen wie etwa der Mipim.

Wichtige Hygieneregeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO):

Beim Niesen mindestens ein Meter Abstand zu anderen Personen halten

Papiertaschentücher nach dem Gebrauch in einem Mülleimer mit Deckel entsorgen

Beim Husten und Niesen die Armbeuge vor Mund und Nase, wenn kein Taschentuch zur Hand ist

Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten die Hände gründlich mit Wasser und Seife oder einem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis waschen

Im Alltag und vor dem Händewaschen nicht Augen, Nase und Mund berühren

Bei Fieber, Husten und Atembeschwerden Arzt anrufen und klären, wo man sich hinwenden soll

Anweisungen von Gesundheitsdienstleistern, Gesundheitsbehörde oder Arbeitgebers befolgen





dpa