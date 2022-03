Mietanpassung auch bei mittelbaren Corona-Auswirkungen

Hintergrund Auch der BGH hat bereits über Ansprüche auf Anpassung des Mietzinses im Fall der Störung der Geschäftsgrundlage infolge coronabedingter Beschränkungen entschieden. Im BGH-Fall war der Betrieb allerdings unmittelbar von Schließungsmaßnahmen betroffen. Die Bedeutung der Entscheidung des OLG Frankfurt liegt in der Klarstellung, dass auch mittelbare Auswirkungen der Corona-Pandemie grundsätzlich zu einer Störung der Geschäftsgrundlage und zu einem Anspruch des Mieters auf Anpassung des Mietzinses führen können. Gesetzliche Vermutung für Störung der Geschäftsgrundlage Dieser Grundsatz gilt auch für die im Dezember 2020 vom Bundestag beschlossene Neuregelung des Art. 240 § 7 EGBGB. Mit dieser Bestimmung hat der Gesetzgeber eine Vermutung dafür eingeführt, dass die Einschränkung der Verwendbarkeit von Geschäftsräumen infolge staatlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie einen Umstand im Sinne des § 313 Abs. 1 BGB darstellen, der die Geschäftsgrundlage des Miet- oder Pachtvertrages über Geschäftsräume in schwerwiegender Weise ändert. Auch der BGH betont die Bedeutung der Zumutbarkeitsprüfung Auch der BGH betonte in seiner Entscheidung, dass die Zumutbarkeit bzw. Unzumutbarkeit des Festhaltens an den bisherigen Vertragsbedingungen gesondert zu prüfen ist. Das bedeutet für den Mieter das grundsätzliche Erfordernis, die coronabedingten Nachteile im Einzelnen darzulegen, also die konkrete Höhe des Umsatzrückgangs, die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um die Verluste einzudämmen (z.B. Außer-Haus-Verkauf), die finanziellen Vorteile aus staatlichen Leistungen (laut BGH nur in dem Umfang zu berücksichtigen, in dem diese nicht zurückgezahlt werden müssen) sowie die Leistungen aus einer möglichen Betriebsversicherung. Auch die wirtschaftliche Situation des Vermieters ist laut BGH als Korrektiv bei der Zumutbarkeitsprüfung zu berücksichtigen (BGH, Urteil v. 12.1.2022, XII ZR 8/21).