Mehr als 90 Prozent der potenziellen deutschen Immobilienkäufer suchen direkt in der Stadt (43 Prozent) oder im sogenannten Speckgürtel (48 Prozent) in Stadtnähe. Das ist ein Ergebnis des aktuellen "Immobilienbarometers" von Interhyp und ImmobilienScout24. Gründe sind der Wunsch nach Einkaufsmöglichkeiten (67,4 Prozent) und eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel (59 Prozent).Weiter