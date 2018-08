Ein Beratergremium der Bundesregierung hat in einem Gutachten empfohlen, die Mietpreisbremse ersatzlos zu streichen und auch weitgehend auf sozialen Wohnungsbau zu verzichten. Der Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland und die FDP sehen sich in ihren Positionen bestätigt. Ansonsten gibt es viel Gegenwind.

Der wissenschaftliche Beirat beim Wirtschaftsministerium hat sich mit der Bekämpfung der Wohnungsknappheit beschäftigt. Er empfiehlt ein grundsätzliches Umdenken in der Wohnungspolitik. Sowohl der soziale Wohnungsbau als auch die Mietpreisbremse hätten sich als unwirksam oder sogar kontraproduktiv erwiesen, heißt es in einem Gutachten, das die Wissenschaftler am Donnerstag in Berlin vorstellten.

Eigentümerverband Haus & Grund sieht sich bestätigt

Der Eigentümerverband Haus & Grund freut sich. "Die Experten raten dazu, die Mietpreisbremse umgehend abzuschaffen, weil sie die Knappheit auf dem Wohnungsmarkt verschärft. Genau aus diesem Grund fordern wir seit Jahren, den Irrweg Mietpreisbremse endlich zu verlassen", kommentiert Verbandspräsident Kai H. Warnecke

"Die Politik muss endlich wieder die privaten Einzeleigentümer in den Fokus ihrer Wohnungspolitik stellen. Nur mit diesen kann das Wohnungsangebot hinreichend ausgeweitet werden", Haus & Grund Verbandspräsident Kai H. Warnecke

Dieses Signal muss laut Warnecke vom Wohngipfel ausgehen, der in einem Monat im Kanzleramt geplant ist.

Auch die FDP sieht sich durch das Gutachten bestätigt. Stattdessen müsse mehr, schneller und günstiger gebaut werden, so FDP-Bundestagsabgeordneter Daniel Föst.

"Staatliche Interventionen auf einem überhitzten Markt bringen nichts", FDP-Bundestagsabgeordneter Daniel Föst

SPD-Vize Schäfer: "Marktradikaler Unfug"

Gegenwind kommt von SPD und CDU. SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel bezeichnet die Vorschläge der Expertenkommission als "marktradikalen Unfug". Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erwägt offenbar keine Abschaffung der Mietpreisbremse.

"Aktuell diskutieren wir intensiv, wie die Mietpreisbremse durch gesetzliche Vorgaben zur Miettransparenz verbessert werden kann", Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)

Auch Deutscher Städtetag und DGB sind skeptisch

Der Deutsche Städtetag kann die Gutachter-Empfehlung ebenfalls nicht nachvollziehen.

"Die Soziale Marktwirtschaft der Bundesrepublik zeichnet sich dadurch aus, dass negative Marktprozesse durch das Korrektiv des Sozialstaates abgemildert werden. Nun auf die Kräfte des freien Marktes zu hoffen – die in den vergangenen Jahren maßgeblich am Preisanstieg und Verknappung des Wohnraums beteiligt waren – ist wenig nachvollziehbar", Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages

Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) lehnt die Vorschläge ab. "Eine weitere Spaltung der Gesellschaft wäre damit vorprogrammiert", warnt DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. Notwendig seien vielmehr ein Ausbau des sozialen Wohnungsbaus und eine Verschärfung der Mietpreisbremse.

Gutachten: Mietpreisbremse verschärft Wohnungsknappheit

In seinem Gutachten betrachtet der Beirat die Mietpreisbremse als weitgehend wirkungslos - und wäre sie wirksam, würde sie nach Ansicht der Wissenschaftler die Wohnungsknappheit in den Ballungsräumen noch verschärfen. Wegen der begrenzten Möglichkeit von Mietsteigerungen gebe es nur wenig Anreiz für Neubau und Modernisierung, erklärt der Konstanzer Volkswirtschaftler Friedrich Breyer. Der Vorsitzende des Beirats, Hans Gerbach, sagt, bei einer funktionierenden Mietpreisbremse wäre ein Teil der möglichen Neubauprojekte nicht mehr profitabel.

Experten setzen auf reformiertes Wohngeld

Der soziale Wohnungsbau sollte nach Einschätzung des Gremiums zumindest stark zurückgefahren werden - unter anderem, weil der weitgehende Verzicht auf eine Fehlbelegungsabgabe zu einer Fehlleitung von Subventionen führe. Stattdessen setzt der Beirat auf den Ausbau eines reformierten Wohngelds. Es helfe allen Bedürftigen, und die Bedürftigkeit werde - anders als bei Sozialwohnungen - regelmäßig überprüft. Darüber hinaus empfehlen die 38 Wirtschafts- und Rechtswissenschaftler zusätzliche Anreize für den Neubau, etwa durch eine Lockerung von Bauvorschriften und eine Senkung der Grunderwerbsteuer.