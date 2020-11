Wie Mieter ihre Vermieter wahrnehmen, was sie von ihnen erwarten und warum es für Vermieter wichtig ist, sich Mühe zu geben, davon berichtet im aktuellen L’Immo-Podcast Katrin Trunec. Sie ist seit Jahren maßgeblich am „Servicemonitor Wohnen“ beteiligt und stellt die Ergebnisse der 2020er Umfrage vor.

Freundlichkeit, Kompetenz und gute Erreichbarkeit stehen ganz oben auf der Wunschliste der Mieter an die Eigentümer ihrer Wohnung. Das hat der Servicemonitor Wohnen 2020 ermittelt. Doch wie groß ist der Unterschied zwischen Wunsch und Wirklichkeit?

Katrin Trunec von Analyse & Konzepte immo.consult GmbH weiß nicht nur, was Mieter wollen. Sie gibt im Gespräch mit Iris Jachertz, Chefredakteurin der „DW Die Wohnungswirtschaft“ auch Tipps, was Vermieter verbessern können, um sich in der Gunst ihrer Mieter zu steigern. Denn dass hier Luft nach oben ist, zeigt die aktuelle Studie: Nur etwa die Hälfte der Mieter sind mit den Leistungen ihres Vermieters vollkommen oder sehr zufrieden.

Wer Interesse an der vollständigen Ausgabe des „Servicemonitor Wohnen 2020“ hat, kann sie kostenlos per E-Mail bei Katrin Trunec anfordern: trunec@analyse-konzepte.de

Hören Sie den Podcast jetzt über Podigee oder Youtube.

