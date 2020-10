Alte DDR-Wohnblöcke: Schuldenausgleich für Wohnungsgesellschaften

Kommunale Vermieter in den ostdeutschen Bundesländern kämpfen immer noch mit Altschulden, die durch leerstehende ehemalige DDR-Wohnblöcke oder modernisierungsbedürftige Plattenbauten seit 1990 entstanden sind

Bild: Pixabay Kommunale Vermieter in den ostdeutschen Bundesländern kämpfen immer noch mit Altschulden, die durch leerstehende ehemalige DDR-Wohnblöcke oder modernisierungsbedürftige Plattenbauten seit 1990 entstanden sind

Etwa eine halbe Milliarde Euro Schulden auf alte Wohngebäude aus der DDR-Zeit lasten in Mecklenburg-Vorpommern auf den Kommunen und ihren Wohnungsgesellschaften. Das hat sich seit 2011 kaum verbessert. Nun hat der Landtag beschlossen, dass es finanzielle Hilfe geben soll.

Etwa eine halbe Milliarde Euro Schulden auf alte Wohngebäude aus der DDR-Zeit lasten in Mecklenburg-Vorpommern auf den Kommunen und ihren Wohnungsgesellschaften. Das hat sich seit 2011 kaum verbessert. Nun hat der Landtag beschlossen, dass es finanzielle Hilfe geben soll.

Der Landtag in Schwerin hat den Abbau von sogenannten DDR-Altschulden in den Kommunen von Mecklenburg-Vorpommern am 29. Oktober – wie vor knapp zwei Jahren – angekündigt noch 2020 auf den Weg gebracht. Das Bauministerium ist damit ermächtigt, ein Verfahren zum Schuldenausgleich anzustoßen. Es soll eine finanzielle Hilfe von bis zu 200.000 Euro pro Gemeinde geben. Das Thema beschäftigt die Politik seit Jahren.

Wie 2019 ein Sprecher des Innenministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion mitteilte, sollen die Altschulden über mehrere Jahre vollständig mit Geldern aus dem "Kommunalen Entschuldungsfonds Mecklenburg-Vorpommern" verwendet werden. Im ersten Jahr stünden dafür 35 Millionen Euro zur Verfügung.

Mecklenburg-Vorpommern geht voran beim Abbau von DDR-Altschulden

"30 Jahre nach der deutschen Einheit lasten rund 435 Millionen Euro DDR-Altschulden auf den Wohnungsunternehmen Mecklenburg-Vorpommerns – eine einigungsbedingte Sonderlast, die unverschuldet Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsgesellschaften aufgebürdet wurde", erklärt Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW).

Der Verband, der nach eigenen Angaben in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein insgesamt 389 Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsgesellschaften vertritt, hatte zuvor einen "intensiven Dialog" mit der Landesregierung geführt. Und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) habe im Interesse der Wirtschaft geliefert, so Breitner.

Wohnungswirtschaft fordert eine Lösung auch für Genossenschaften

Für die Wohnungswirtschaft sei es nun wichtig, dass das Bauministerium auch für die Genossenschaften eine Lösung findet, fährt Verbandschef Breitner fort: "Sie sind in demselben Maße von den Altschulden betroffen wie kommunale Unternehmen". Eine Lösung, die kommunale Unternehmen besser stellt, wäre nicht darstellbar. Wohnungsgenossenschaften spielen auf dem Wohnungsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern eine wichtige Rolle.

Unter den DDR-Altschulden leiden nach Beobachtungen des VNW vor allem kleinere Wohnungsunternehmen und Unternehmen im ländlichen Raum, die von Abwanderung betroffen sind - ihre wirtschaftliche Lage sei schon ohne Altschulden schwer genug. In einzelnen Fällen muss sogar noch für Wohngebäude gezahlt werden, die längst abgerissen wurden.

Nach Angaben des Innenministeriums von Mecklenburg-Vorpommern waren bereits bis Anfang 2019 mindestens vier von 33 Unternehmen in der Existenz gefährdet. Wie VNW-Chef Breitner im Dezember 2018 mitteilte, hatten die Mitglieder des Verbands zwischen 2002 und 2017 wegen bestehender Rückzahlungsverpflichtungen mehr als 20.000 Wohnungen vom Markt genommen.

Ostdeutschand: Nicht nur Mecklenburg-Vorpommern betroffen

Breitner forderte die Landesregierung in Schwerin damals schon auf, möglichst kurzfristig mit Geld dafür zu sorgen, dass die Wohnungsunternehmen durch die Altschulden nicht weiter in Schieflage geraten. Monat für Monat würden den Unternehmen wertvolle Finanzmittel entzogen, die nicht für die Sanierung oder die Modernisierung von Wohnungen eingesetzt werden könnten. In ländlichen Regionen fehle dieses Geld für den Abriss nicht mehr nachgefragter Wohnungen.

Nicht nur Mecklenburg-Vorpommern ist von der Altschulden-Problematik betroffen. Fast alle ostdeutschen Bundesländer und anteilig die kommunalen Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften sind mit Schulden belastet, die etwa aus Krediten von der ehemaligen DDR-Staatsbank für ein Wohnungsbauprogramm resultieren. Die Verbindlichkeiten wurden 1990 im Einigungsvertrag nicht gestrichen. Insgesamt sollen es laut Breitner noch vier Milliarden Euro sein, die an Altschulden vorhanden sind in allen fünf neuen Bundesländern.





Das könnte Sie auch interessieren:

Mieten in Ostdeutschland haben beinahe Westniveau erreicht

Städtebauförderung: Weniger Geld für ostdeutsche Bundesländer

Umgang mit dem Bauhaus-Erbe: Zwischen Pflicht und Ehre

dpa