Auch die Wohnungswirtschaft wartet gespannt auf Nachrichten aus dem Kanzleramt: Wie will die Bundesregierung ihre Klimaziele erreichen?

Morgen findet die entscheidende Sitzung des Klimakabinetts der Bundesregierung im Kanzleramt statt. Beschlossen werden soll ein Klimapaket, inklusive Maßnahmen für den Gebäudesektor – gegebenenfalls auch ein Klimaschutzgesetz. Für die Wohnungswirtschaft sind Fördermittel ein großes Thema.

Wohngebäude haben einen hohen Anteil am CO2-Ausstoß. Damit spielt der Bereich eine wichtige Rolle, will Deutschland seine Klimaziele erreichen: Bis 2020 soll der Wärmebedarf von Gebäuden um 20 Prozent verringert werden gegenüber 2008. Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen in Wohnhäusern um 40 Prozent gegenüber 2014 sinken, und bis 2050 soll ein klimaneutraler Gebäudebestand erreicht werden, wie das Bundesumweltamt schreibt.

Das sei ohne weitere Investitionszuschüsse nicht bezahlbar, mahnte im Vorfeld der Sitzung ein Verbändebündnis um den Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW: Für Wohngebäude insgesamt würden pro Jahr mindestens 14 Milliarden Euro benötigt, um die Klimaziele zu erreichen – als Zuschüsse oder Steuererleichterungen. Alleine sechs Milliarden Euro an Fördermitteln jährlich seien notwendig, um nur die Mietwohnungen so zu modernisieren, dass es sich für die Eigentümer rechnet, teilten die Verbände unter Berufung auf die Berechnungen aus zwei Studien mit.

"Um die Klimaziele zu erreichen, ist eine Erhöhung der jährlichen Sanierungsrate von heute einem Prozent auf mindestens 1,4 bis zwei Prozent notwendig." Dieter Babiel, Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie

Da die Sanierungsquote trotz zahlloser Förderprogramme und Appelle seit vielen Jahren stagniere, könnten die steuerliche Förderung der Gebäudesanierung und eine Bepreisung von CO2 Bausteine sein, um die energetische Sanierung des Gebäudebestands voranzubringen, so Babiel weiter.

Die Sanierungsquote stagniert seit Jahren

Beleuchten, Klimatisieren und vor allem Heizen: Der Gebäudebestand als Klimakiller

Nach Angaben des Umweltbundesamtes waren Wohngebäude im vergangenen Jahr für 117 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent verantwortlich, bei 866 Millionen Tonnen Treibhausgas-Ausstoß 2018 in Deutschland insgesamt. Gründe seien vor allem ineffiziente Heizungen, alte Fenster und eine unzureichende die Dämmung.

Klappt es mit dem Klimaziel bis 2030, würde sich das Treibhausgas aus Wohngebäuden auf 72 Millionen Tonnen reduzieren. Deshalb ist die Förderung des Klimaschutzes in Wohngebäuden etwa über neue Heizungen, Fenster oder Dachstühle auch Thema im Klimakabinett, das am 20. September entsprechende Beschlüsse fassen soll. Für heute Abend ist noch einmal ein Treffen der Koalitionsspitzen angesetzt, bei dem im Vorfeld der Kabinettssitzung im Bundeskanzleramt nach Kompromisse gesucht werden soll.

In einem Ziel sind Union und SPD sich inzwischen grundsätzlich einig: Benzin und Diesel, Heizöl und Erdgas sollen teurer werden, um den Klimaschutz voran zu bringen. Das steckt hinter dem Begriff "CO2-Preis".

ZIA für nationales Emissionshandelssystem für den Immobiliensektor

Der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA ist überzeugt, dass ein sektorales Emissionshandelssystem, getrennt nach Verkehr und Gebäude, für den Moment die zielführendste und schnellste Lösung für die Reduktion von Treibhausgasen im Immobiliensektor wäre.

„Die Sektor-Trennung ist erforderlich, damit nicht SUVs mit Wohnungen um Zertifikate konkurrieren.“ ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner

Das vom ZIA in Auftrag gegebene Gutachten "CO2-Bepreisung im Gebäudesektor und notwendige Zusatzinstrumente" der Kölner Wissenschaftler vom Energiewirtschaftlichen Institut (EWI) und dem Finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut (FiFo) kommt außerdem zu dem Schluss, dass der CO2-Preis für den Endverbraucher sichtbar sein muss. Ein planbarer und glaubwürdiger Preispfad schaffe Anreize für Investitionen in klimafreundlichere Technologien. Zentraler Bestandteil des Gutachtens ist aber Frage, wie sich eine CO2-Bepreisung auf Verbraucher in den jeweiligen Wohnsituationen auswirken würde: Darauf aufbauend soll analysiert werden, ob sich eine energetische Sanierung des Gebäudes lohnt.

Rechenbeispiel: Legt man einen CO2-Preis von 145 Euro pro Tonne CO2 sowie eine Senkung der Stromsteuer zugrunde, ergeben sich für eine dreiköpfige Familie in einem alten Einfamilienhaus mit alter Ölheizung Mehrkosten von zirka 500 Euro pro Jahr. Das wäre der ungünstigste Fall. Für die 40 Prozent einkommensschwächsten Haushalte fordert der ZIA deshalb einen monetären „Klimabonus“, um kleine klimaschützende Investitionen zu ermöglichen und negative soziale Auswirkungen der Bepreisung abfedern. Eigentümer müssten über gezielte Förderungen zu klimaschützenden Investitionen motiviert werden. Bild: Gerd Altmann/Pixabay Die Wohnungswirtschaft will die energetische Sanierung des Gebäudebestands voran bringen

Mieter und Klima schützen: BUND schlägt Reform der Sanierungsförderung vor

Die Umweltorganisation BUND hat beim ifeu-Institut für Energie- und Umweltforschung (Heidelberg) ein Kurzgutachten "Sozialer Klimaschutz in Mietwohnungen" in Auftrag gegeben, das Vorschläge für die "Wärmewende" enthält.

"Mietwohnungen machen einen großen Teil des Gebäudebestandes in Deutschland aus. Es braucht deswegen Lösungen ..., die Mieter schützen, aber Vermietern trotzdem Anreize für energetische Sanierungen geben. Vorschläge wie ... (die) Abwrackprämie für Ölheizungen greifen zu kurz." Caroline Gebauer, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Kopernikus-Projekt Power-to-X beim BUND

Die Experten vom ifeu-Institut haben drei Änderungen erarbeitet, die im Zusammenspiel wirken sollen: Eine Reform der Fördermaßnahmen, Hilfe für Härtefälle und neue Regeln für die Modernisierungsumlage (Mieterhöhung).

Die Sanierungsförderung für Vermieter solle einerseits hoch sein, andererseits zielgerichtet die Investitionen unterstützen, die das Klima auch tatsächlich schützen und den Mietern Heizkosten ersparen. Eine Bestandsaufnahme aller Maßnahmen und Fördermittel nach deren Wirksamkeit zur CO2-Reduktion forderte kürzlich auch Bundesumweltminister (a.D.) Dr. Klaus Töpfer (CDU).

Die Fördergelder sollen nach Vorstellung des ifeu-Instituts nicht mehr von den Modernisierungskosten abgezogen werden müssen, wenn Vermieter die Umlage auf die Mieter berechnen – dafür sollen aber statt wie bisher acht Prozent nur noch 1,5 Prozent der Modernisierungskosten auf die jährliche Miete aufgeschlagen werden dürfen. In der Regel soll die Warmmiete ungefähr auf dem gleichen Niveau bleiben.

Hessische Wohnungswirtschaft tritt in Vorlage

Die landeseigene hessische Wohnungsgesellschaft, die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt (NH), – mit derzeit nach eigenen Angaben rund 60.000 Wohnungen im Bestand – hat angekündigt, den Ausstoß von Treibhausgasen bei ihren Gebäuden deutlich verringern zu wollen. Vertreter der NH-Geschäftsführung, Hessens Umweltministerin Priska Hinz und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (beide Grüne) haben am 17. September in Wiesbaden eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Demnach sollen die Wohnungen der Gesellschaft bis 2050 klimaneutral werden.

Rund zwei Milliarden Euro werden dem leitenden NH-Geschäftsführer Thomas Hain zufolge in die energetische Sanierung fließen: Dazu zählen eine gute Dämmung, neue Fenster und effektive Heizungen. Bei Neubauten werden künftig strenge Klimaschutz-Vorgaben gelten. Mieterhöhungen wolle man in sozialverträglichen Grenzen halten, versprach Hain.

Hinz erklärte, die Landesregierung sei mit weiteren Wohnungsbaugesellschaften im Gespräch, um ähnliche Vereinbarungen auf den Weg zu bringen. Im Ergebnis soll bis 2025 die energetische Sanierungsquote von Wohngebäuden von ein auf zwei Prozent steigen, wie Al-Wazir ergänzte. Das wären etwa 27.000 Gebäude pro Jahr. Al-Wazir und Kabinettskollegin Hinz wiesen darauf hin, dass jedoch die Vorgaben vom Bund entscheidend dafür seien, ob die Klimaziele in Deutschland letztlich erreicht würden. Hessen habe nur Einfluss auf 20 Prozent der Treibhausgasemissionen.

Am 20. September wollen in Deutschland Tausende gegen die Klimapolitik aus Berlin demonstrieren

Kanzlerin Merkel: "Ohne Ordnungsrecht schaffen wir es nicht"

Vier Tage vor der entscheidenden Sitzung des Klimakabinetts, hatte sich am Montag auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schon einmal zu Wort gemeldet. Für mehr Klimaschutz brauche es auch das Ordnungsrecht – also gesetzliche Vorgaben.

"Heute wird ja manchmal gesagt, das Ordnungsrecht darf gar nicht mehr angewendet werden. Ich glaube, ohne Ordnungsrecht schaffen wir es nicht." Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)

Die CDU-Spitze hatte ebenfalls am Montag das Klima-Konzept der Partei beschlossen: Dieses sieht eine steuerliche Förderung der Gebäudesanierung vor. Wie die CSU will auch die CDU eine CO2-Bepreisung über einen nationalen Emissionshandel bei Gebäuden. Dies solle ein "klares Preissignal" geben, sagte der Unions-Bundestagsfraktionsvize und Klimaexperte Andreas Jung, der das Konzept federführend erarbeitet hatte: "Wer viel CO2 ausstößt, soll mehr bezahlen. ... Wir wollen nicht immer mehr Verbote. Wir glauben nicht, dass Verzicht die Antwort ist."

Die SPD pocht auf strikte Vorgaben. Man dürfe nicht mehr "nur Förderprogramme machen und keine Regeln setzen", sagte der sozialdemokratische Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz. Die SPD, unterstützt von den Grünen, setzt sich beispielsweise dafür ein, dass nicht nur der Austausch von Ölheizungen gefördert, sondern der Einbau ab 2030 sogar verboten wird.

Solche Kombinationen führten dazu, dass Förderprogramme auch genutzt würden, meint Scholz. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht das anders: Ihre Partei wolle den Menschen helfen, sich mit einer Abwrackprämie eine bessere Heizung anschaffen zu können. Die CSU schloss sich der Forderung an und will auch den Kauf energiesparender Haushaltsgeräte steuerlich fördern.

Dem Energieverbandes BDEW zufolge könnten mindestens 2,1 Millionen der rund 5,8 Millionen Häuser, die in Deutschland mit Öl beheizt werden, schnell und unkompliziert mit einer Gasheizung modernisiert und weitere 510.000 Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen werden.

CSU-Chef sucht goldene Mitte "zwischen Klima-Ignoranten und Klima-Panikern"

Umweltministerin Schulze plädierte für ein Ende der großen Koalition, falls Union und SPD sich nicht auf ein ambitioniertes Klimapaket verständigen werden.

Unterdessen machen Umweltverbände und Verbraucherschützer Druck auf die Regierung. Ein Bündnis von Umweltverbänden forderte in einem offenen Brief an Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU), die Energiewende und den Klimaschutz im Gebäudebereich nicht länger zu verschleppen. Und CSU-Chef Markus Söder mahnte auf der Herbstklausur der Landtagsfraktion an, man müsse die goldene Mitte finden "zwischen Klima-Ignoranten und Klima-Panikern".

Am Tag der Kabinettssitzung unter dem Vorsitz von Angela Merkel ist ein deutschlandweiter Fridays for Future-Klimastreik angekündigt. Tausende Demonstranten werden auf den Straßen erwartet, wenn in Berlin die Beschlüsse des Klimakabinetts vorgelegt werden. Die deutschen Klimaziele für 2030 sind den Aktivisten nicht genug, sie drängen auf die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und des Pariser Klimaabkommens.





