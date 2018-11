Bild: UGNHWS / Walter Vorjohann Verkündeten auf der Expo Real ihre Kooperation (v.l.n.r.): Dr. Constantin Westphal (Geschäftsführer der Nassauischen Heimstätte | Wohnstadt), Monika Meyer (Geschäftsführerin des IWU), Monika Fontaine-Kretschmer und Dr. Thomas Hain (beide Geschäftsführer der Nassauischen Heimstätte | Wohnstadt)

Das Paradoxe an energiesparenden Geräten ist, dass sie das Verhalten der Nutzer so ändern können, dass sie am Ende mehr Energie verbrauchen als vorher. Dieser Effekt wird Rebound genannt. Mit einem neuen Forschungsprojekt wollen die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte I Wohnstadt und das Institut für Wohnen und Umwelt (IWU) in Darmstadt dem Phänomen auf den Grund gehen. Es heißt KOSMA und läuft bis März 2022.