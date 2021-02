Der Bund will die Arbeit von Lobbyisten in der Politik transparenter machen – doch die Verhandlungen darüber, was und wie viel gesetzlich verpflichtend werden soll, sind ins Stocken geraten. In Baden-Württemberg hingegen könnte ein Lobbyregistergesetz schon im März in Kraft treten. Und Hessen arbeitet dran.

Der Bund will die Arbeit von Lobbyisten in der Politik transparenter machen – doch die Verhandlungen darüber, was und wie viel gesetzlich verpflichtend werden soll, sind ins Stocken geraten. In Baden-Württemberg hingegen könnte ein Lobbyregistergesetz schon im März in Kraft treten. Und Hessen arbeitet dran.

Die Bundesregierung hatte im September 2020 einen Entwurf für ein Lobbyregistergesetz zur ersten Lesung in den Bundestag eingebracht. Im Mittelpunkt: eine Registrierungspflicht für Lobbyisten und ein Verhaltenskodex. Im Oktober folgte eine Anhörung von Sachverständigen im Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Seitdem stocken die Verhandlungen.

Noch umstritten ist zum Beispiel, welche Art von Informationen überhaupt transparent gemacht werden sollen. Ebenso ist offen, ob die gesetzliche Regelung für die Interessenvertretung der Branchenverbände nur gegenüber dem Bundestag und seinen Mitglieder oder auch gegenüber der Bundesregierung gelten soll.

Lobbyregistergesetze in den Bundesländern: Baden-Württemberg auf der Zielgeraden

Hier ist Baden-Württemberg einen Schritt weiter: Die Fraktionen im Stuttgarter Landtag haben sich Ende Januar 2021 auf einen Entwurf für ein Lobbyregistergesetz geeinigt, das für Parlament und Landesregierung gelten soll. Der Grünen-Politiker Uli Sckerl sprach vom deutschlandweit modernsten Gesetz für Transparenz in der Politik: "Zum ersten Mal wird es eine sogenannte 'exekutive Fußspur' geben, mit der die Landesregierung Rechenschaft ablegt, wer beim Zustandekommen eines Gesetzesentwurfs mitgewirkt hat."

Das Gesetz soll voraussichtlich Mitte März in Kraft treten. Es wäre das erste Bundesland mit einem gesetzlich verankerten Lobbyregister. Auch hier ging es nicht ganz ohne Zugeständnisse bei der Schärfe der Regeln vonstatten. Die von der SPD geforderten Bußgelder bei Verstößen gegen die Registrierungspflicht wurden gestrichen, die Interessenvertreter sollen stattdessen gerügt und von Anhörungen ausgeschlossen werden, wenn sie wiederholt gegen die Registrierungspflicht verstoßen.

Lobbyarbeit in Hessen: Lösung ohne eigenes Gesetz?

In Hessen wird ein Lobbyregister seit Jahren diskutiert, der aktuelle Koalitionsvertrag sieht ein solches auch vor, doch bislang hat sich die schwarz-grüne Landesregierung nicht auf eine gesetzlich geregelte Kontrolle von Lobbyisten geeinigt. Die CDU-Abgeordnete Astrid Wallmann erklärte bei der Plenarsitzung am 3.2.2021, die Lobbyarbeit könne über die Geschäftsordnung des Landtags geregelt werden – dies müsse nicht mit einem eigenen Gesetz geschehen. Die Hessen-AfD hatte zur ersten Lesung ihren eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. In Berlin befindet sich ein Gesetzentwurf für ein Lobbyregister derzeit zur Abstimmung in der Koalition.

In Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt sind zwar bereits Lobbyregister in Kraft, aber nicht gesetzlich verankert, sondern in den Geschäftsordnungen des jeweiligen Landtags geregelt.

Wohnungswirtschaft: "Offenlegung von Parteispenden ab dem ersten Euro"

Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft, GdW, hält den Gesetzentwurf der Bundesregierung in seiner aktuellen Form für zu unscharf. "Um gezielt gegen einzelne schwarze Schafe unter den Interessenvertretern vorzugehen, sind deutlich klarere und treffsicherere Regelungen notwendig", sagte Axel Gedaschko, Präsident des GdW. Insbesondere müsse der Begriff "Interessenvertretung" präziser definiert und eindeutiger geregelt werden, welche konkreten Aktivitäten in einem Register erfasst werden müssen und welche nicht.

"Die Arbeit von seriösen Fachverbänden darf nicht durch unverhältnismäßige, unklare und bürokratische Maßnahmen belastet werden", so Gedaschko. Eine deutlichere Abgrenzung zwischen legitimen Interessenvertretern und "dubiosen Lobbyisten" im neuen Gesetz sei deshalb überfällig. Um indirekte oder verdeckte Einflussnahmen offenzulegen, müsse der Hebel auch bei den Parteispenden angelegt werden, meint Gedaschko: "Parteispenden sollten generell vom ersten Euro an offengelegt werden." Bisher ist eine Offenlegung von Spenden erst ab einer Höhe von 10.000 Euro vorgesehen.

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung eines Lobbyregisters beim Deutschen Bundestag und zur Änderung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (Lobbyregistergesetz)

