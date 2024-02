Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Wichtige Personalmeldungen in der Immobilienbranche gab es auch im Februar

Bild: AdobeStock Wichtige Personalmeldungen in der Immobilienbranche gab es auch im Februar

Bei Quest Investment Partners nimmt Mitgründer Jan Rouven Künzel den Hut. Sebastian Ehrhardt ist neuer Country Manager von CBRE IM. Außerdem übernimmt Martina Averbeck die Rolle als Sprecherin der Geschäftsführung von Hansainvest Real Assets.

Jan Rouven Künzel, Mitgründer und Geschäftsführender Gesellschafter der Quest Investment Partners, verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Ebenfalls verkauft er seine Geschäftsanteile an den Unternehmer Erck Rickers, der bereits 60 Prozent der Geschäftsanteile hielt.

CBRE IM: Sebastian Ehrhardt ist neuer Deutschland-Chef

Sebastian Ehrhardt übernimmt die Rolle als Country Manager Deutschland bei der CBRE Investment Management (CBRE IM). Er folgt auf Marius Schöner, der sich künftig in seiner Position als EMEA Residential Operator Division um den Wohnimmobiliensektor im europäischen Ausland fokussieren wird.

Bild: CBRE IM Sebastian Ehrhardt (links) und Marius Schöner

Adler Group: Stefan Kirsten geht von Bord

Stefan Kirsten ist Mitte Februar aus gesundheitlichen Gründen als Verwaltungsratsvorsitzender der Adler Group zurückgetreten. Auf ihn folgte Stefan Brendgen.

Brockhoff beruft zwei neue Geschäftsführer

Jörg Langensiepen und Phillip Mersmann rücken in die Geschäftsführung von Brockhoff auf. Langensiepen verantwortet das gesamte Investmentgeschäft des Unternehmens, während Mersmann den Bereich Office sowie die Öffentlichkeitsarbeit steuern soll.

Union Investment RE: Gerald Kremer wird Geschäftsführer

Gerald Kremer wird zum 1.4.2024 Geschäftsführer der Union Investment Real Estate – vorbehaltlich der Zustimmung der BaFin. Er tritt die Nachfolge von Christoph Holzmann als Chief Operating Officer (COO) an, der das Unternehmen verlässt. Kremer kommt von der Credit Suisse, wo er Chief Digital Officer (CDO) war.

Hansainvest Real Assets baut Geschäftsführung um

Nicholas Brinckmann verlässt die Hansainvest Real Assets. Seine Nachfolge als Sprecher der Geschäftsführung des Unternehmens übernimmt zum 1.3.2024 Martina Averbeck. Zeitgleich steigt auch Christoph Lüken in die Geschäftsführung auf, wo er den Bereich Infrastruktur und Erneuerbare Energie leiten soll.

Techem: Neue Geschäftsführerin kommt von Amazon

Carolin Meisner verstärkt seit dem 1.2.2024 die Geschäftsführung von Techem, wo sie das neue Ressort Customer Service verantwortet. Meisner war zuvor bei Amazon als verantwortliche des Bereichs Customer Experience für die DACH-Region tätig.

Bild: Techem Carolin Meisner

Martin Führlein wird Pegasus-CEO

Pegasus Capital Partners besetzt die Position Chief Executive Officer (CEO) mit Martin Führlein. Führlein, der von der GRR Group kommt, tritt die Stelle zum 18.3.2024 an.

Conren Land: Mario Ljubic neu in der Geschäftsführung

Mario Ljubic ist seit dem 1.2.2024 Teil der Geschäftsführung von Conren Land. Dort leitet er das Ressort Property Management. Zuvor war Ljubic als Geschäftsführer der Lc² Real Estate tätig.

Geschäftsführer Nikolai Worp verlässt Edge

Nikolai Worp hat seinen Posten in der Geschäftsführung von Edge vor Kurzem aufgegeben. Dort war er als Managing Director Capital Markets tätig.

CA Immo: Hedwig Höfler neue Investment-Chefin

Hedwig Höfler besetzt seit dem 1.1.2024 bei CA Immo die neu geschaffene Position Group Head of Investment Management. Zuvor leitete sie bereits das Transaktionsgeschäft in CEE-Ländern sowie in Österreich.

Gesa Crockford wird COO bei Scout24

Scout24, die Muttergesellschaft von Immoscout24, bestellt Dr. Gesa Crockford zum 1.4.2024 in den Vorstand. Dort soll sie als Chief Commercial Officer (CCO) den Kundenservice, das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Sales Analytics verantworten.

Bild: Scout24 Dr. Gesa Crockford

Vorstandswechsel bei der S Immo

Herwig Tefelsdorfer hat zum 2.2.2024 seinen Vorstandsvertrag bei der S Immo AG aufgelöst. Dafür hat der Aufsichtsrat des Unternehmens Tomáš Salajka neu in den Vorstand bestellt.

Combine Berlin mit neuem Geschäftsführer-Duo

Seit dem 1.2.2024 sind Robert-Christian Gierth und Marcus Lehman für das operative Geschäft von Combine Berlin verantwortlich. Gierth war zuvor für den Projektentwickler Assiduus³ tätig, Lehman für Colliers International Deutschland.

Kurt Klauditz wechselt von DWS zu Areas

Areas Institutional Capital Management hat mit Kurz Klauditz einen neuen Geschäftsführenden Gesellschafter. Klauditz war zuvor für DWS Real Estate tätig.

Lübke Kelber holt neuen CFO in Vorstand

Christoph Charpentier ist seit dem 1.2.2024 neuer Chief Financial Officer (CFO) bei Lübke Kelber. Den gleichen Posten besetzte er zuvor beim Unternehmensberater Conrisco.

Schewe beruft neues Mitglied der Geschäftsleitung

Jürgen Osterhues ist seit Anfang Februar Mitglied der Geschäftsleitung der Schewe Immobilien, wo er als Leiter Bestandsmanagement tätig ist.

Bild: Schewe Jürgen Osterhues

Finanzvorstand verlässt Peach Property

Thorsten Arsan gibt sein Mandat als Finanzvorstand der Peach Property Group zum 31.8.2024 auf. Die Nachfolge will das Unternehmen zeitnah präsentieren.

HCOB: Ulrik Lackschewitz wird Interm-CEO

Ian Banwell übergibt seinen Posten als Chief Executive Officer (CEO) der Hamburger Commercial Bank zum 31.3.2024. Ulrick Lackschweitz übernimmt zum 1.4.2024 als Interim-CEO. Zeitgleich bestellt die HCOB Marc Ziegner zum stellvertretenden CEO (Deputy-CEO).

Wohnstätte Krefeld beruft Vorständin

Sandra Altmann verlässt die Duisburger Gebag Mitte März. Ab dem 1.7.2024 steigt sie in den Vorstand der Wohnstätte Krefeld ein.

GSG: Geschäftsführer Thomas Ostermann geht

Thomas Ostermann verlässt die Gewerbesiedlungs-Gesellschaft Berlin (GSG). Der Geschäftsführer des Unternehmens hatte die Stelle vor gut einem Jahr angetreten.

WBM: Steffen Helbig als Geschäftsführer bestätigt

Für fünf weitere Jahre hat der Aufsichtsrat der WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte Steffen Helbig als Geschäftsführer bestellt. Sein Vertrag wäre zum September 2024 ausgelaufen.

SV Hotel: Generationenwechsel an der Spitze

Marco Meier wird zum 1.5.2024 nach Beat Kuhn neuer Managing Director der SV Hotel. In dieser Funktion wird Meier auch Mitglied der Geschäftsleitung der SV Group.

BFW: Landesverband Nord hat neuen Vorsitzenden

Kay Brahmst übernimmt das Amt des Vorsitzenden beim Landesverbands Nord des Bundesverbands Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW). Er folgt auf Sönke Struck, der sich aus dem Vorstand zurückzieht. Brahmst ist Mitglied der Geschäftsleitung und Geschäftsführer in der Unternehmensgruppe Hermann Friedrich Bruhn