In eigener Sache: Haufe axera durch GdW GoBD-zertifiziert

Die Cloud-Lösung Haufe axera des ERP-Spezialisten Haufe Real Estate erhält nach geprüfter GoBD-Konformität das Zertifikat durch den Spitzenverband der Wohnungswirtschaft GdW.

Die Zertifizierung durch die Prüfungsexperten des GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen gemäß den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) sei ein Beleg für höchste Standards in Datenintegrität, Sicherheit und Compliance, so Franziska Mews, Product Ownerin Haufe axera für Finanzbuchhaltung.

Offene Schnittstelle: Integration und innovative Lösungen

Auf dem Weg zu einer effizienten Bewirtschaftung und Verwaltung von Immobilien setzt Haufe Real Estate seit Anfang 2024 auf Technologieoffenheit, Innovation und noch engere Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen, Kundinnen und Kunden: Die Programmierschnittstelle (API) der cloudbasierten ERP-Software wurde geöffnet. Über APIs (Application Programming Interfaces) werden die Methoden und Protokolle festgelegt, die es verschiedenen Programmen ermöglichen, miteinander zu interagieren. Nutzer erhalten einfachen, transparenten und sicheren Zugang über die nun frei auf der Website verfügbare Dokumentation.

"In einer vernetzten, digitalen Welt ist es unumgänglich, Kunden und Partnerunternehmen integrative Lösungen anzubieten. Innovation erfordert Offenheit für Neues. Als Digitalisierungspionier sehen wir uns in der Pflicht, in dieser Hinsicht voranzugehen", so Ralf Jacobus, Chief Revenue Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der Haufe-Lexware Real Estate AG.

Haufe axera: Kundenfokus und neue Features

Haufe axera funktioniert nach dem Software-as-a-Service-Prinzip (SaaS). Um das cloudbasierte Produkt zu nutzen, benötigen Anwenderinnen und Anwender lediglich eine Internetverbindung und einen Webbrowser. Ergänzt wird der Kundenfokus durch neue Features wie axera insights, eine Business Intelligence-Funktion, die wichtige Kennzahlen etwa zu Leerständen, Gewerken oder Mieterlandschaft in Dashboards zusammenführt und visualisiert. Axera guide, der neue integrierte Assistent, bildet das Bedürfnis von Immobilienverwaltungen und Wohnungsunternehmen nach geführter Anleitung direkt in der Software ab.

"Die Branche profitiert von einer Vielzahl an Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kommt diesen eine wichtige Rolle zu", erklärt Michael Trowe, Chief Product Officer Cloud der Haufe-Lexware Real Estate AG. axera orientiere sich mit Blick auf Objektbetreuerinnen und Objektbetreuer in der gesamten Funktionalität an Prozessen statt an Funktionen. Die Weiterentwicklung wird in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern vorangetrieben.





