Mangelhafter Arbeitsschutz im Dienstleistungssektor

Gesundheitsgefahren im Büro reduzieren: Alles zur Gefährdungsbeurteilung für den Bildschirmarbeitsplatz

An Bildschirmarbeitsplätzen gibt es nicht die klassischen Unfälle wie man sie aus produzierenden Bereichen kennt. Die gemeinhin als risikolos eingeschätzte Arbeit am Bildschirmarbeitsplatz ist dennoch nicht frei von Unfall- und Gesundheitsgefahren. Daher ist die Gefährdungsbeurteilung hier genauso wichtig wie an anderen Arbeitsplätzen. Weiter