Bild: RDNE Stock project / pexels Wer nach der offiziellen Weihnachtsfeier das Betriebsgelände betritt, um dort unbefugt ein Trinkgelage mit Kollegen zu starten, riskiert die fristlose Kündigung.

Im Anschluss an die Weihnachtsfeier bei einer Winzergenossenschaft veranstaltete ein Außendienstmitarbeiter aus Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit einem Kollegen ein Trinkgelage in der firmeneigenen Kellerei. Was folgte, war die fristlose Kündigung. Zu Recht, entschied das LAG Düsseldorf.