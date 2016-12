Low-Performer

01.07.2015 | News Personalentwicklung

Sieben-Punkte-Plan für mehr Leistung im Vertrieb

Bild: Veer Inc.

Personalentwickler und Vertriebschefs stehen oft vor der Aufgabe, Minderleister in Sales-Teams richtig zu motivieren. Wie die Verkäufer-Weiterbildung mittels Best Practices verbessert werden kann, zeigt Verkaufstrainer Lothar Stempfle in der Wirtschaft + Weiterbildung anhand eines Sieben-Punkte-Plans. mehr