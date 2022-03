Arbeitsrecht: Heimliche Tonaufnahme nicht immer Kündigungsgrund

Hintergrund In der Regel sehen die Arbeitsgerichte in dem heimlichen Mitschnitt eines vertraulichen Personalgesprächs eine wesentliche Verletzung der Pflichten zur Rücksichtnahme gemäß § 241 Abs. 2 BGB. Kündigung nach Mitschnitt regelmäßig gerechtfertigt Eine auf eine heimliche Tonaufnahme im Betrieb gestützte Kündigung wird von den Arbeitsgerichten auch ohne Abmahnung regelmäßig als wirksam bewertet, und zwar sowohl in der fristgerechten als auch gemäß § 626 BGB in der fristlosen Form. Das LAG Koblenz und das LAG Hessen hatten entschieden, dass der Arbeitnehmer durch den heimlichen Mitschnitt eines mit seinem Vorgesetzten geführten, vertraulichen Personalgesprächs auf seinem Smartphone die Vertraulichkeit des Wortes in einer Weise verletzt, dass dem Arbeitgeber ein Festhalten an dem Arbeitsverhältnis in aller Regel nicht zumutbar ist (LAG Hessen, Urteil v. 23. August 2017, 6 Sa 137/17). Zwangslage kann Tonaufnahme rechtfertigen Anders liegt der Fall auch nach diesen Entscheidungen dann, wenn der Mitschnitt beweisen soll, dass der Gesprächspartner den Arbeitnehmer in eine Zwangslage bringen will oder in rechtswidriger Weise zu bestimmten Erklärungen drängt. Hierfür müsse der Arbeitnehmer dann aber konkrete Anhaltspunkte benennen (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil v. 3.2.2016, 7 Sa 220/15). BAG betont Schutz der Vertraulichkeit des Wortes Auch das BAG hat in einer etwas älteren Entscheidung geurteilt, dass der heimliche Mitschnitt eines Personalgesprächs „an sich“ geeignet ist, eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen. Der Arbeitgeber habe die unbedingte Verpflichtung, sämtliche Mitarbeiter bei der Ausübung ihrer Tätigkeit hinsichtlich der Vertraulichkeit des Wortes zu schützen. Ein heimlicher Gesprächsmitschnitt sei grundsätzlich eine schwerwiegende Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflicht zur Rücksichtnahme gemäß § 241 Abs. 2 BGB und verletze das Persönlichkeitsrecht der beteiligten Gesprächsteilnehmer aus Art. 2 Abs. 1 GG. Selbst eine unterhalb der Strafbarkeitsschwelle des § 201 StGB liegende Tonaufnahme könne eine Kündigung rechtfertigen. Entscheidend sei, ob durch die Tonaufnahme das Vertrauensverhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber nachhaltig zerstört sei (BAG, Urteil v. 19. Juli 2012, 2 AZR 989/11).