BGH: Beschluss über "den Wirtschaftsplan" ist gültig

Bild: Alexander Stein/Pixabay Durch die WEG-Reform hat sich der Beschlussgegenstand bei Wirtschaftsplan und Jahresabrechnung geändert. Der BGH ist bei unpräzise formulierten Beschlüssen großzügig.

Beschließen die Wohnungseigentümer "den Wirtschaftsplan", ist dies so auszulegen, dass sie damit nur die Höhe der in den Einzelwirtschaftsplänen ausgewiesenen Vorschüsse festlegen wollen – so wie es § 28 Abs. 1 WEG seit der WEG-Reform vorsieht.