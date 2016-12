Betriebskostenabrechnung

09.09.2014 | News Mietrecht

Mieter muss zur Belegeinsicht notfalls quer durch die Stadt fahren

Bild: Jorma Bork

Der Mieter kann vom in derselben Stadt ansässigen Vermieter nicht verlangen, die Abrechnungsbelege in einem näher gelegenen Servicebüro des Vermieters anstatt in dessen Geschäftsräumen einzusehen.mehr