EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern vor der Umsetzung

Eine EU-Richtlinie soll die Meldewege für Whistleblowing regeln und Hinweisgeber vor Vergeltungsmaßnahmen wie Kündigungen schützen. Ein knappes Jahr nach Vorlage des Richtlinienvorschlags zum Schutz von Whistleblowern haben sich die Vertreter der EU-Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament verbindlich auf die Regelungen geeinigt, die noch im Frühling in Kraft treten sollen.

Nach einem langen Verhandlungstag am 11. März 2019 hat das Europäischen Parlament eine Einigung mit den teilweise schwer zu überzeugenden EU-Mitgliedsstaaten erreicht. Der Schutz der Whistleblower liegen der EU sehr am Herzen. Zum einen sorgen sie dafür, dass v.a. Verstöße gegen EU-Recht ans Licht gebracht werden. Andererseits ist ihre Situation prekär: Laut einer von der "Zeit" beauftragten Umfrage des das Whistleblower Netzwerks unter 20 deutschen Whistleblowern haben zwei Drittel der Whistleblower nach den Enthüllungen ihren Job verloren oder wurde „in den Ruhestand versetzt“.

Zeitnah kommt ergänzend zu der Neuregelung zum Whistleblowing in dem neuen Geschäftsgeheimnisgesetz, das Whistleblowing von Sanktionen bei der Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen ausnimmt auch noch eine EU-Whistleblower Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern.

Um, vor dem Hintergrund einer Vielzahl von Skandalen in der Vergangenheit, eine Infrastruktur zum Melden von Missständen zu gewährleisten, schreibt die geplante EU-Richtlinien die Implementierung eines internen Meldeprozesses vor, der es Arbeitnehmern wie Externen ermöglicht, Verstöße gegen Unionsrecht zu melden und sicherstellt, dass auf solche Meldungen reagiert wird.

Auch bei dieser Regelung wollte Deutschland auf nationaler Ebene zunächst restriktiver vorgehen, als die EU. Das EU-Parlament plante ein zweistufiges Meldesystem einführen, bei dem Whistleblower wählen können, wie und an wen sie Missstände melden. In Deutschland wird ein dreistufiger Meldeprozess präferiert, der zunächst einen internen Beschwerdeweg im Unternehmens vorschaltet, ehe sich Whistleblower an eine Behörde wendet, die Öffentlichkeit und die Presse soll erst danach informiert werden.

Mittlerweile hat am 13. März 2019 Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten (COREPER II) und am 18. März 2019 der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments (JURI) den Regelungen zugestimmt.

Streitpunkt Nummer Eins waren also die Meldekanäle, über die der Whistleblower Missstände aufzeigen darf. Das Parlament hat sich sehr dafür eingesetzt, dass eine interne Meldung im Unternehmen vor allen anderen Wegen nicht immer verpflichtend ist.

Mit Blick auf die Sicherheit potentieller Hinweisgeber und die Vertraulichkeit der offenbarten Informationen, dürfen nach dem nun vorliegenden Entwurf in Zukunft Verstöße sowohl über interne als auch externe Kanäle gemeldet werden.

Zwar gilt grundsätzlich ein dreistufiges Meldesystem: 1. Betrieb, 2. Behörde, 3. Öffentlichkeit. Im Einzelfall können Stufen aber auch übersprungen werden:

Auch der letztgenannte Fall scheint etwa nach den Ermittlungen um die Boeing-Unfälle nicht mehr so abwegig, wie er zunächst anmutet.

Die Richtlinie schützt Whistleblower nicht nur im ersten Schritt, wenn es darum geht, die problematischen Zustände aufzudecken und an die richtigen Ansprechpartner heranzutragen. Sie will den Informanten v.a. auch nach der Offenbarung zur Seite stehen, indem sie

Im September 2018 wurde als Reaktion auf die EU-Richtlinie bereits von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der Entwurf eines Gesetzes zur Förderung von Transparenz und zum Diskriminierungsschutz von Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern (Whistleblower-Schutzgesetz) vorgelegt. Er enthält Vorschläge für die Änderungen anderer Gesetze zum Schutz von Whistleblowern bei Privatunternehmen oder im öffentlichen Dienst. Für die Privatwirtschaft wäre der neue § 612b BGB besonders interessant. Dieser soll folgendes bestimmen:

Ist ein Arbeitnehmer aufgrund konkreter Anhaltspunkte der Auffassung, dass im Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit rechtliche Pflichten verletzt werden oder eine solche Verletzung droht und will er darauf hinweisen, hat er sich zuerst an den Arbeitgeber oder eine zur innerbetrieblichen Klärung zuständige Stelle zu wenden.

Wenn es keine solche Stelle gibt oder diese nicht innerhalb einer angemessenen Frist handelt, kann der Arbeitnehmer seinen Hinweis auch an eine zuständige außerbetriebliche Stelle richten. In schweren Fällen kann der Arbeitnehmer das sofort extern melden, eine Fristsetzung gilt dann als unzumutbar.

Der Arbeitnehmer hat das Recht, sich unmittelbar an die Öffentlichkeit zu wenden, wenn das öffentliche Interesse am Bekanntwerden der Information das betriebliche Interesse an deren Geheimhaltung erheblich überwiegt. Das soll vor allem dann gelten, wenn der Arbeitnehmer aufgrund konkreter Anhaltspunkte annimmt, dass im Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die Gesundheit, das Persönlichkeitsrecht, die Freiheit der Person, die Stabilität des Finanzsystems, die Umwelt oder die Begehung von erheblichen Straftaten droht.