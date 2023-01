Bild: mauritius images / Pixtal / WE050143 Zu wenig Menschen mit Behinderung finden bisher Jobs im regulären Arbeitsmarkt. Das möchte die Bundesregierung ändern.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Menschen mit Behinderungen in reguläre Arbeit zu bringen. Dazu hat das Bundeskabinett am 21. Dezember einen Gesetzentwurf zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarkts beschlossen. Mehr Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt zu integrieren, ermöglicht nicht nur soziale Teilhabe, sondern ist auch angesichts des Fachkräftebedarfs wichtig für den Arbeitsmarkt.