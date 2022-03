Erziehungspflicht umfasst Aufforderung zum Schulbesuch

Hintergrund Die Pflicht zur Teilnahme am Schulunterricht und an verbindlichen Schulveranstaltungen ist in allen Bundesländern durch die Schulgesetze in ähnlicher Weise festgelegt. Ausnahmen von der Schulpflicht sind in der Regel nur bei Vorliegen konkreter, schwerwiegender Gründe zulässig (z.B. § 43 SchulG NRW). Schulverweigerungen durch COVID-19 zugenommen Verletzungen der Schulpflicht haben in zwei Jahren Corona-Pandemie einen nicht unerheblichen Umfang angenommen. Immer wieder müssen Gerichte zur Durchsetzung der Schulpflicht bemüht werden. So hatte das OVG Münster über einen weiteren, ähnlich gelagerten Fall zu entscheiden, in dem die Eltern ihre minderjährige Tochter nicht von der Notwendigkeit des Schulbesuchs angesichts der umfangreichen Corona-Testpflichten überzeugen konnten. Angst vor COVID-19-Testungen Im konkreten Fall hatte die minderjährige Tochter sich geweigert, sowohl am Unterricht als auch an sonstigen verbindlichen Veranstaltungen ihres Gymnasiums teilzunehmen, weil sie Angst vor den obligatorischen Corona-Testungen hatte. Die Eltern vertraten die Auffassung, niemand dürfe zu einem solchen Test gezwungen werden. Bei den Testungen müsse das Prinzip der Freiwilligkeit gelten. Außerdem leide ihre Tochter unter einer Angststörung, die sie als Eltern nicht mit Zwang übergehen könnten. Ängste durch erzieherische Maßnahmen überwindbar Das OVG ließ sich von diesen Einwendungen nicht überzeugen. Das Gericht hatte allerdings die Stellungnahme einer psychiatrischen Fachärztin eingeholt. Diese kam zu dem Ergebnis, dass die Ängste der Tochter zwar real vorhanden, aber nicht unüberwindbar seien. Die Eltern hätten sich mit den Ursachen der Ängste bisher nicht hinreichend auseinandergesetzt. Im Rahmen einer angemessenen erzieherischen Einwirkung seien diese Ängste überwindbar, zumal die Tochter geäußert habe, grundsätzlich gerne in die Schule zu gehen. Zwangsgeldandrohung gerechtfertigt Das OVG schloss sich dieser Auffassung der Fachärztin an und wies die Beschwerde der Eltern gegen die Zwangsgeldandrohung zurück (OVG NRW, Beschluss v. 15.3.2022, 19 B 1776/21; ähnlich OVG NRW Beschluss v. 28.2.2022, 19 B 1973/21). COVID-19-Gefahren rechtfertigen keine Befreiung von der Schulpflicht In einer früheren Entscheidung hat das OVG NRW darüber hinaus klargestellt, dass die allgemeine Gesundheitsgefahr durch das COVID-19-Virus keine Befreiung von der Schulpflicht gemäß § 43 Abs. 4 SchulG NRW rechtfertigt. Anders sei es nur, wenn durch ärztliche Atteste eine konkrete individuelle gesundheitliche Gefährdung für den betreffenden Schüler oder für im Haushalt lebende Familienangehörige belegt werden (OVG NRW, Beschluss v. 29.11.2021, 19 B 1492/21, ähnlich OVG Niedersachsen, Beschluss v. 10.9.2020, 6 B 4530/20).