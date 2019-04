BSG: Schulbegleiter für behinderte Kinder am Nachmittag möglich

Bild: mauritius images / Hero Images / BSG: Kostenübernahme für Integrationshelfer in Nachmittagsbetreuung Offener Ganztagsschule möglich.

Behinderte Kinder haben unter Umständen Anspruch auf einen Schulbegleiter auch für die Nachmittagsbetreuung an einer Schule. Dabei komme es auf die in dieser Zeit verfolgten Ziele der Angebote an, entschied das Bundessozialgericht am 6.12.2018.