Corona-Lockerung: Folgen für Wirtschaft, Arbeitsleben und Bürger

Die Pandemie-belastete Bevölkerung / Wirtschaft hat den Beschlüssen der Bundeskanzlerin und der Führung der Bundesländer vom 15.4. entgegengefiebert. Was bringen sie für Handel, Dienstleister und Mittelstand? Was bedeuten sie für Arbeitgeber, was ändert sich bei Schulen und Kinderbetreuung. Wie sieht es mit Freiheitsrechten in Heimen aus? Neben moderaten Lockerungen gab es neue Vorgaben.

Die Pandemie-belastete Bevölkerung / Wirtschaft hat den Beschlüssen der Bundeskanzlerin und der Führung der Bundesländer vom 15.4. entgegengefiebert. Was bringen sie für Handel, Dienstleister und Mittelstand? Was bedeuten sie für Arbeitgeber, was ändert sich bei Schulen und Kinderbetreuung. Wie sieht es mit Freiheitsrechten in Heimen aus? Neben moderaten Lockerungen gab es neue Vorgaben.

Der erste Exit-Schritt und das Wiederrauffahren nach dem Lockdown sollte angestoßen werden. Das Treffen der Regierenden war im Vorfeld hoch umstritten, von Hoffen und Bangen begleitet und wurde von Gutachten befeuert. Was ergab sich für wen?

Vorsichtige Lockerungen der Corona-Beschränkungen für den Handel

Der zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bundesweit eingeleitete totale Lockdown mit Beschluss von Bundes- und Landesregierungensführer*innen vom 15.4.2020 trotz sehr kontroverser Ansätze vorsichtig gelockert.

Einzelhandel - Wer darf nach den Lockerungsbeschlüssen ab wann öffnen?

Öffnen dürfen gemäß Ziffer 10 des Beschlusses ab 20.4.2020

sämtliche Geschäfte bis zu 800 m² Verkaufsfläche,

Verkaufsfläche, unabhängig von der Verkaufsfläche Kfz Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen.

Abweichungen in den einzelnen Bundesländern sind möglich und in Bayern sind Geschäftsöffnungen möglicherweise erst 1 Woche später erlaubt.

Friseure dürfen ab dem 4.5.2020 unter strenge und unklaren Auflagen öffnen

Dienstleistungsbetriebe, bei denen eine körperliche Nähe unabdingbar ist, dürfen zunächst nicht öffnen. Ausnahme: Friseurbetriebe – hier war der Leidensdruck wohl für viele Frisierwillige zu hoch. Die Coiffeure sollen sich gemäß Ziffer 11 des Regierungsbeschlusses auf die Möglichkeit der Öffnung ab dem 4.5.2020 vorbereiten.

Verbunden ist die Öffnungserlaubnis für diese Betriebe mit der Auflage

strenger Hygienemaßnahmen in den Läden,

in den Läden, der Steuerung des Zutritts in einer Weise, die nur so viele Personen in den Läden zulässt, dass die Abstandsregelung eingehalten werden kann,

in einer Weise, die nur so viele Personen in den Läden zulässt, dass die Abstandsregelung eingehalten werden kann, Maßnahmen zur Vermeidung von überlangen Warteschlangen (z. B. durch feste Terminvergaben an Kunden),

(z. B. durch feste Terminvergaben an Kunden), der Nutzung persönlicher Schutzausrüstung seitens der Mitarbeiter.

Unklarheiten: Insbesondere die Auflagen für die Friseure sind ausgesprochen allgemein gehalten. Unklar bleibt beispielsweise, wie konkrete Hygienemaßnahmen in den Läden auszusehen haben. Müssen Desinfektionsmittel für Mitarbeiter und/oder Kunden bereitgestellt werden? Sind Flächen und Material wie Scheren und Kämme regelmäßig zu desinfizieren? Worin besteht eine angemessene persönliche Schutzausrüstung? Sind Mundschutz und/oder Handschuhe erforderlich?

Konkretisierungen sollen kurzfristig erfolgen: Einige Konkretisierungen dieser Regelungen dürften noch vor dem 4.5.2020 - zum Teil durch die Regierungen der Länder - erfolgen. Für die betroffenen Geschäftsinhaber ist allerdings eine frühzeitige Kenntnis der einzelnen Erfordernisse wichtig, denn nur dann ist eine ausreichende Vorbereitung und Planung möglich.

Handelsverband rügt zu zaghafte der Corona-Lockerungen

Insbesondere den Handelsverbänden gehen die von der Bundesregierung und den Landesregierungen getroffenen Beschlüsse nicht weit genug. Die Schließungsanordnungen beinhalten nach Auffassung der Verbände mit zunehmender Dauer einen unzulässigen Eingriff in die gemäß Art. 12 GG geschützte freie Berufsausübung, in den gemäß Art. 14 GG geschützten eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb und seien weder geeignet noch verhältnismäßig (→ Verschiedene Klagen gegen Betriebsuntersagung durch Corona-Verordnungen scheiterten).

So sei die Beschränkung der Öffnungserlaubnis auf kleine und mittelgroße Läden nicht sachgerecht. In einem Ladengeschäft mit mehr als 800 m² sei die Einhaltung der Abstandsgebote grundsätzlich nicht schwieriger als in kleineren Läden. Außerdem sei vieles unklar wie beispielsweise die Frage, ob größere Läden und Kaufhäuser durch Teilabsperrungen von Verkaufsflächen ihre Verkaufsfläche auf 800 m² reduzieren und dann öffnen dürfen.

Sind die Corona-Beschränkungen für Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleister rechtlich (noch) zulässig?

Die verordneten Beschränkungen für Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleister werden bisher von den Gerichten überwiegend als zulässig angesehen (OVG Münster, Beschluss v. 6.4.2020, 13 B 398/20.NE; OVG Bremen, Beschluss v. 9.4.2020, 1 B 97/20; VG Aachen, Beschluss v. 23.3.2020, 7 L 233/20; VG Minden, Beschluss v. 30.3.2020 7 L246/20). Ein kürzlich ergangener Beschluss des BVerfG lässt jedoch darauf schließen, dass die zeitliche Komponente der Beschränkungen rechtlich eine erhebliche Rolle spielt und mit zunehmender Dauer der Einschränkungen der Maßstab für die rechtlichen Anforderungen an die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zunehmend strenger werden wird (BVerfG, Beschluss v. 7.4.2020, 1 BvR 755/20) →Sind die Corona-Einschränkungen grundgesetzkonform?.

Corona-Regierungsbeschluss enthält neben Lockerungen auch neu Vorgaben für Betrieb

Der Regierungsbeschluss zur Bekämpfung der Corona/Covid-19-Pandemie in Mittelstandsbetrieben der Wirtschaft enthält neben Lockerungen auch eine Reihe von Beschränkungen und Auflagen. Gemäß Ziffer 13 des Regierungsbeschlusses des Bundes und der Länder vom 15.4.2020 soll dem industriellen Mittelstand ein sicheres Arbeiten grundsätzlich ermöglicht bleiben bzw. werden. Ausgenommen sind wirtschaftliche Aktivitäten mit erheblichem Publikumsverkehr.

Gefährdungsbeurteilung und erforderliche Schutzvorkehrungen durch Arbeitgeber

Arbeitgeber werden verpflichtet, Vorkehrungen dafür zu treffen, dass Infektionsketten, die im Betrieb entstehen, schnell identifiziert werden können. Hierbei werden den Betriebsleitungen diverse Pflichten auferlegt. So sind die Betriebe verpflichtet,

eine auf ihren Betrieb angepasste Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen,

vorzunehmen, eine betriebliche Pandemieplanung zu erstellen und

zu erstellen und diese in ein Hygienekonzept umzusetzen.

Corona-Lockerungs-Beschlüsse dringen auf Home-Office so weit wie möglich

Die betriebliche Pandemieplanung ist mit allgemeinen Hygienemaßnahmen zu flankieren. Außerdem werden die Betriebe aufgefordert, ihren Mitarbeitern das Arbeiten zuhause zu ermöglichen, wo immer dies möglich ist. Die für den Arbeitsschutz zuständigen Behörden sowie die Unfallversicherungsträger sind für die Kontrolle und Beratung der Unternehmen zuständig.

Ministerien sollen über neue Kontaktstellen bei Pandemieproblemen wie gestörten Lieferketten helfen

Das Konzept der Bundesregierung besteht nicht nur aus Einschränkungen. Gemäß Ziffer 14 des Regierungsbeschlusses wollen Bund und Länder die Wirtschaft insbesondere dabei unterstützen, gestörte internationale Lieferketten wiederherzustellen.

Die Wirtschaftsministerien des Bundes und der Länder richten hierzu Kontaktstellen für betroffene Unternehmen ein. Das Bundeswirtschaftsministerium, die Wirtschaftsministerien der Länder, das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, das Bundesministerium der Finanzen, das Bundesministerium des Inneren und auch das Auswärtige Amt sollen auf politischer Ebene alles ihnen Mögliche tun, um die Lieferketten wieder zu verbessern und/oder Alternativen zu finden (→ Kneifen die betrieblichen Versicherungen bei Corona?.

Unterstützung beim Aufbau von Produktionskapazitäten für Schutzausrüstungen

Neben der Unterstützung bei der Beschaffung von medizinischer Schutzausrüstung für das Gesundheitswesen aus dem Ausland unterstützt die Bundesregierung Unternehmen, die Produktionskapazitäten für entsprechende Produkte in Deutschland aufbauen. Der Vollversorgung der Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Pflege mit medizinischen Schutzmasken, die den Träger und die Allgemeinheit schützen, messen die Regierungschefs oberste Priorität zu. Aber auch die Produktion von einfachen Masken für den Alltagsgebrauch im öffentlichen Raum wird unterstützt → Das bringt das Corona-Abmilderungsgesetz.

Erste Corona-Lockerungen für Schulen und Kitas

Die Regierungschef*innen des Bundes und der Länder haben eine sukzessive Aufnahme des Schulbetriebs in vorsichtigen Schritten beschlossen. Abschlussprüfungen sollen umgehend wieder ermöglicht werden. Die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bundesweit durchgeführte Schließung von Kitas und Schulen hat zu erheblichen Problemen der Betreuung von Kindern in Familien geführt und droht erhebliche Lerndefizite bei Schülern auszulösen. Insbesondere im Hinblick auf wichtige Prüfungen wie Abitur und Realschulabschluss wollen die Regierungschefs gemäß ihrem Beschluss vom 15.4.2020 in vorsichtigen Schritten sukzessive einen Einstieg in einen geordneten Schulbetrieb einleiten.

Welches sind die ersten Schritte zur Öffnung von Kindergärten, Schulen und Hochschulen?

Der Beschluss geht in Ziffer 8 davon aus, dass für die Öffnung von Kindergärten, Schulen und Hochschulen ein zeitlicher Vorlauf notwendig ist, um die notwendigen organisatorischen Maßnahmen vorzubereiten und zu planen. Die Probleme beginnen bereits bei der Organisation der Beförderung der Schüler in die Schule (Schulbusse) und betreffen ebenso die Gestaltung der Klassenräume sowie der Gemeinschaftseinrichtungen, um die weiterhin geltenden Abstandsgebote einhalten zu können.

Sämtliche wichtigen Abschlussprüfungen sollen möglich sein

Gemäß Ziffer 8 Satz 3 des Regierungsbeschlusses sollen die Durchführung der Prüfungsvorbereitungen sowie der Prüfungen der Abschlussklassen des laufenden Schuljahres gewährleistet werden. Deshalb sollen ab dem 4.5.2020 prioritär

Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen sowie

sowie der qualifikationsrelevanten Jahrgänge der allgemeinbildenden sowie der berufsbildenden Schulen, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfung ablegen sowie

der allgemeinbildenden sowie der berufsbildenden Schulen, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfung ablegen sowie die letzte Klasse der Grundschule beschult werden.

Konzeptionelle Vorarbeiten der Kultusministerkonferenz zum Schulrückkehrtermin

Diese Vorgabe ist nur mit umfassender Vorbereitung zu erfüllen. Daher wurde die Kultusministerkonferenz beauftragt, bis zum 29.4.2020 ein die erforderlichen einzelnen Schritte konzeptionell auszuarbeiten, darunter

ein Hygiene- und Schutzmaßnahmenkonzept für den Unterricht,

für den Unterricht, ein Konzept zur Einhaltung des Abstandsgebots (durch reduzierte Lerngruppengrößen),

(durch reduzierte Lerngruppengrößen), die Erarbeitung von Richtlinien für die Gestaltung der Pausen und des Gesamtschulbetriebs.

Die Schulen selbst sollen verpflichtet werden, einen jeweils auf ihre Bedürfnisse abgestimmten individuellen Hygieneplan aufzustellen. Für viele marode und vernachlässigte Schulen bildet dies eine große Herausforderung.

Beschulung weiterer Klassen in Abhängigkeit von Infektionszahlen

Der jeweilige Zeitpunkt der Aufnahme des Unterrichts weiterer Klassenstufen soll in Beratungen der Regierungenschef*innen der Länder mit der Bundeskanzlerin unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen festgelegt werden. Von der Entwicklung der Infektionszahlen soll auch die Wiederaufnahme der Betreuung in Kindergärten und deren Ausgestaltung abhängig gemacht werden. Bis dahin soll die Notbetreuung weiter ausgebaut werden.

Prüfungen auch in den Hochschulen wieder möglich

In den Hochschulen dürfen Prüfungen ebenfalls wieder abgenommen werden. Auch Praxisveranstaltungen, die spezielle Labor- und Arbeitsräume an den Hochschulen erfordern, sind wieder erlaubt, allerdings unter Beachtung besonderer Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Bibliotheken und Archive dürfen wieder öffnen, allerdings unter in den Ländern noch zu entwickelnden Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts sowie zur Vermeidung von Warteschlangen.

Vorsichtige Lockerungen der Corona-Beschränkungen für die Bevölkerung

Der zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bundesweit eingeleitete totale Shutdown einer langen Reihe von Freiheitsrechten der Bevölkerung wurde mit Beschluss der Bundesregierung sowie der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 15.4.2020 vorsichtig gelockert.

Diese Corona-Einschränkungen bleiben

Weiterhin bleibt es gemäß Ziffer 2 des Regierungsbeschlusses bei dem grundsätzlichen Gebot gegenüber allen Bürgern, in der Öffentlichkeit einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und sich in der Öffentlichkeit grundsätzlich nur alleine oder maximal mit einer weiteren, nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts aufzuhalten. Verstöße werden weiterhin mit Ordnungsgeld geahndet.

Reisen und Hotelübernachtungen bleiben untersagt

Die weltweite Reisewarnung bleibt gemäß Ziffer 15 des Beschlusses aufrechterhalten, ebenso das Verbot überregionaler tagestouristischer Ausflüge. Übernachtungen in Hotels im Inland werden weiterhin nur auf notwendige, nicht touristische Zwecke begrenzt

Daten spenden? Freiwilliges „Contact Tracing“ geplant

Gemäß Ziffer 4 des Regierungsbeschlusses planen die Regierungschefs zum Zweck der schnellstmöglichen Nachverfolgung von Kontakten den Einsatz eines digitalen „Contact Tracing“. Bund und Länder wollen hierzu das Architekturkonzept des „Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing“ als gesamteuropäischen Ansatz unterstützen. Hiermit sollen unter Einhaltung der europäischen und deutschen Datenschutzregeln epidemiologische relevante Kontakte der letzten drei Wochen anonymisiert auf dem Handy des Benutzers ohne Erfassung des Bewegungsprofils gespeichert werden. Da die Basissoftware bereits vorhanden ist, sollen breite Teile der Bevölkerung dazu angehalten werden, die hierzu erforderliche App zu nutzen, sobald diese vorliegt. Allerdings soll die Nutzung (Datenspenden) der Entscheidung des Einzelnen vorbehalten bleiben, also nicht obligatorisch, sondern freiwillig sein.

Schutzmasken ebenfalls freiwillig

Das Tragen von einfachen Schutzmasken, die weniger den Träger selbst, sondern andere vor Infektionen schützen, bleibt ebenfalls der Entscheidung des Einzelnen überlassen, wird aber von Bund und Ländern für den ÖPNV sowie für sonstige geschlossene, der Öffentlichkeit zugängliche Räume, wie zum Beispiel Einzelhandelsgeschäfte, dringend empfohlen.

Coronabeschlüsse zu Senioren- und Pflegeheimen – keine vollständige Isolation

Die Regierungschef*innen betonen in Ziffer 7 des Beschlusses besonders den Gesundheitsschutz vulnerabler Gruppen. Sie lehnen jedoch Regeln, die zu einer vollständigen sozialen Isolation der Betroffenen führen könnten, ab. Zur Entscheidung über die erforderlichen Schutzmaßnahmen in den einzelnen Einrichtungen wird diesen die Hinzuziehung von externem Sachverstand wie Fachärzten für Krankenhaushygiene sowie die Entwicklung spezifischer Hygienekonzepte nahegelegt. Gerade Senioren, zum Teil noch erfahren in Grundrechtsverlusten, hätten sich womöglich auch wehrhaft gezeigt.

Umfang der Lockerungen ist für die Allgemeinheit sehr begrenzt

Für die Allgemeinheit bleibt nach dem Regierungsbeschluss der Umfang der beschlossenen Lockerungen im Ergebnis eher spärlich. Die Erleichterungen bestehen insbesondere in der kurzfristigen Öffnung kleiner und mittelgroßer Läden, Buchhandlungen, Autohäusern, Fahrradhändlern sowie länderspezifisch unterschiedlich einiger Bildungseinrichtungen wie Bibliotheken, Zoos und Museen. Restaurantbesuche bleiben ebenso wie Gottesdienstbesuche nach wie vor tabu, Großveranstaltungen gemäß Ziffer 9 des Beschlusses sogar bis zum 31.8.2020.

Weitere News zum Thema:

Coronavirus: Erleichterungen für Verbraucher und Arbeitnehmer

Sanktionen bei Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz

In Tirol ermittelt die StA wegen Behördenversagen