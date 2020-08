Kein Pauschalausschluss von Einschulungsfeier

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany Teilnahmebeschränkungen zu Einschulungsfeiern müssen an örtlichen Gegebenheiten ausgerichtet sein.

Der pauschalisierte Ausschluss von Geschwisterkindern an den Einschulungsfeiern im Land Bremen stellt eine unverhältnismäßige Ungleichbehandlung dar. Teilnahmbeschränkungen müssen sich an den örtlichen Gegebenheiten, wie beispielsweise der Größe des Schulhofes orientieren, so das Verwaltungsgericht Bremen.