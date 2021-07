Beschwerde gegen Corona-Testpflicht an Schulen erfolgreich

Bild: Pixabay Die schulische Regelung sieht eine Testpflicht in der Schule unter Aufsicht vor.

In einem Rechtsstreit um die Corona-Testpflicht an Schulen bestätigte das Oberverwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen die schulische Regelung, dass sich Schüler mindestens zweimal pro Woche in der Schule unter Aufsicht selbst testen müssen.