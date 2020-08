Lohnsteuerliche Behandlung von bundesweiten Schulprojekten

Bild: MEV Verlag GmbH Bei verschiedenen Schulprojekten wird erarbeiteter Lohn gespendet.

In verschiedenen Bundesländern haben bereits Schulprojekte stattgefunden, bei denen Schüler in Unternehmen und Privathaushalten gearbeitet und ihren erarbeiteten Lohn gespendet haben. Was ist bei der Lohnsteuer zu beachten?