Die Finanzverwaltung hat zur Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden nach § 15 Abs. 4 UStG Stellung bezogen.

Gemischt genutzte Gebäude

In dem BMF-Schreiben wird der aktuelle Stand der Rechtsprechung in Bezug auf gemischt genutzte Gebäude vorgestellt. Die Finanzverwaltung äußert sich dann zur Umsetzung dieser Rechtsprechung. So werden erläutert:

Grundsätze

Flächenschlüssel

Objektbezogener Umsatzschlüssel

Umbauter Raum

Zuordnung

UStAE geändert

Die Finanzverwaltung ändert zudem den Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) und weist darauf hin, dass die Grundsätze des Schreibens auf alle offenen Fälle anzuwenden sind. Allerdings wird auch eine Nichtbeanstandungsregelung getroffen: "Es wird nicht beanstandet, wenn Unternehmer vor der Veröffentlichung dieses Schreibens zulässigerweise eine direkte Zuordnung von Vorsteuerbeträgen nach Abschnitt 15.17 Abs. 7 Sätze 6 und 7 UStAE in der bisherigen Fassung vorgenommen haben. Es wird weiter nicht beanstandet, wenn sich ein Unternehmer vor der Veröffentlichung dieses Schreibens auf die Regelungen in der bisherigen Fassung der Abschnitte 15.2c Abs. 10 und 15.6a Abs. 3 UStAE berufen hat."

Das BMF-Schreiben v. 30.9.2008 wird aufgehoben.

BMF, Schreiben v. 20.10.2022, III C 2 - S 7306/19/10001 :003