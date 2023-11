Allen EAP-Angeboten gemeinsam ist die anonyme und vertrauliche Beratung. Mitarbeitende werden bei der Lösungssuche für gesundheitliche, berufliche, private oder persönliche Fragestellungen unterstützt und in ihrer Eigenverantwortung gestärkt.

Bild: cottonbro studio / pexels Allen EAP-Angeboten gemeinsam ist die anonyme und vertrauliche Beratung. Mitarbeitende werden bei der Lösungssuche für gesundheitliche, berufliche, private oder persönliche Fragestellungen unterstützt und in ihrer Eigenverantwortung gestärkt.

Employee Assis­tance Programme (EAP) sind eine Maßnahme zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Die externe Beratung kann Beschäftigten bei ge­sundheitlichen, beruflichen und per­sön­lichen Fragen Hilfe bieten. Unsere Markt­über­sicht zeigt die wichtigsten Anbieter für EAP und ihre Angebote.

Die Bandbreite der Angebote an Employee Assistance Programmen (EAP) – externer Mitarbeiterberatung bei Problemen und Fragestellungen aus dem privaten wie beruflichen Bereich – ist groß. Das zeigt unsere Marktübersicht. Allen Angeboten gemeinsam ist die anonyme und vertrauliche Beratung für Beschäftigte, die im Wesentlichen auf Hilfe zur Selbsthilfe abzielt. Mitarbeitende werden bei der Lösungssuche für gesundheitliche, berufliche, private oder persönliche Fragestellungen unterstützt und in ihrer Eigenverantwortung gestärkt.

Die meisten in unserer Marktübersicht befragten Beratungen bieten auch fachliche Unterstützung für Führungskräfte, beispielsweise zum Umgang mit psychisch belasteten oder auffälligen Mitarbeitern oder bei der persönlichen Weiterentwicklung in ihrer Führungsrolle. Aber auch mit eigenen Anliegen aus dem beruflichen oder privaten Kontext können sich die Führungskräfte an die Beratungen wenden. Ziel ist ein achtsameres, klareres und gesundheitsbewussteres Führungsverhal...