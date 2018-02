Bei einem Employee Assistance Program beraten externe Spezialisten die Mitarbeiter telefonisch. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Ein Employee Assistance Program (EAP), auch Externe Mitarbeiterberatung genannt, ist eine Maßnahme zur betrieblichen Gesundheitsförderung. Ein EAP ist eine ganzheitliche und präventive Kurzzeitberatung zu gesundheitlichen, beruflichen und persönlichen Fragestellungen nach dem Konzept "Hilfe zur Selbsthilfe".

Durch ein EAP bekommen belastete Mitarbeiter Unterstützung. Dadurch können die Gesundheit und Leistungsfähigkeit verbessert und die Zufriedenheit am Arbeitsplatz erhöht werden. Die Kompetenzen und Ressourcen der Beschäftigten werde gestärkt, die Effizienz und Rentabilität des Unternehmens steigt. Mittelfristig können Ausfallzeiten, Krankenstände und somit auch Kosten messbar reduziert werden. EAP ist damit gleichermaßen eine Hilfe für Mitarbeiter und für Unternehmen.

Employee Assistance Program: Merkmale

institutionalisiertes betriebliches Angebot

systemisch lösungsorientierte Kurzzeitberatung

anonyme, vertrauliche und neutrale externe Beratungsstelle

präventives Unterstützungsangebot für Mitarbeiter und Führungskräfte, Multiplikatoren und bei Bedarf Angehörige

Beratung zu gesundheitlichen, beruflichen und persönlichen Fragestellungen

Betroffene werden zu Handelnden: Hilfe zur Selbsthilfe-Konzept, kein Therapiekonzept

bei Bedarf Sorge für (therapeutische) Weiterbetreuung

kurzfristige Terminvergabe

Verfügbarkeit 24 Stunden/365 Tage

Pauschalfinanzierung durch den Arbeitgeber: Preis im Jahr, pro Mitarbeiter

kostenfrei für Ratsuchende

unbegrenzte Anzahl an Beratungsgesprächen

wirtschaftsorientiert und unbürokratisch

Nutzen eines Employee Assistance Program

Für Unternehmen:

Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Produktivität

Reduzierung von Fehlzeiten und Präsentismus

geringere Fluktuation

Beitrag einer werteorientierten Unternehmenskultur

Mitarbeiterbindung und dadurch Vermeidung von Know-how-Verlust

Wettbewerbsvorteile bei der Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter

Imagepflege im Innen- und Außenverhältnis

Erkenntnisse zur Stärkung und Weiterentwicklung der Organisation

kalkulierbare Investition durch Pauschalfinanzierung

Return-on-Investment von mindestens 1:4

Für Führungskräfte:

Unterstützung bei der persönlichen Weiterentwicklung in der Führungsrolle,

achtsameres, klareres und gesundheitsbewussteres Führungsverhalten – sowohl im Umgang mit sich selbst, als auch mit ihren Mitarbeitern.

Für Mitarbeiter:

Steigerung der Gesundheit, Zufriedenheit, Motivation und Leistungsfähigkeit,

effiziente Problemlösung durch bedarfsgerechte und gezielte Beratung,

Stärkung der Eigenverantwortung für Gesundheit und Wohlbefinden.

Für Angehörige:

privates Umfeld des Mitarbeiters wird bei Bedarf in die Beratung integriert,

Familienangehörige der Mitarbeiter können die Beratung in Anspruch nehmen.

Employee Assistance Program: Für wen?

EAP setzt an den Übergangsbereichen zwischen Beruflichem und Privatem sowie zwischen krank und gesund an. Die Beratung setzt an, bevor "kleine" Probleme aus Arbeits- und Privatleben zu massiven werden und in der Folge Erkrankungen nach sich ziehen können. Im Gegensatz zu einer ärztlichen Behandlung oder Psychotherapie werden weder Diagnosen gestellt noch Rezepte oder Krankschreibungen ausgegeben. Eine qualifizierte Externe Mitarbeiterberatung erreicht in über 80 % der Fälle maßgebliche Besserungen der Situation der Betroffenen. In den übrigen Fällen erfolgt eine qualifizierte Weiterleitung an fachlich spezialisierte Netzwerkpartner des EAP-Anbieters.

Das Unternehmen stellt das EAP-Angebot zur Verfügung. Für die Mitarbeiter und Führungskräfte sowie im Bedarfsfall auch deren Angehörige ist das Angebot kostenfrei – unabhängig davon, wie häufig eine Beratung in Anspruch genommen wird.

Mitarbeiter werden bei der Lösungssuche für gesundheitliche, berufliche, private oder persönliche Fragestellungen unterstützt und in ihrer Eigenverantwortung gestärkt.

Führungskräfte erhalten fachliche Unterstützung bei schwierigen Führungsfragen – z. B. im Umgang mit psychisch belasteten oder auffälligen Mitarbeitern oder bei der persönlichen Weiterentwicklung in ihrer Führungsrolle – sowie bei eigenen Fragestellungen aus dem beruflichen oder privaten Kontext.

Kernthemen einer EAP-Beratung

Berufliche und arbeitsplatzbezogene Fragestellungen

berufliche Stresssituationen

betriebliche Veränderungsprozesse

Umgang mit wachsenden Anforderungen

Konflikte, Krisen

Entscheidungsfindung

Karriere

Zeit- und Selbstmanagement

Gesundheitliche Themen (psychisch, physisch)

Stress- oder Erschöpfungszustände (Stichwort: Burnout)

psychosomatische Beschwerden

Nervosität, Unzufriedenheit, Schlafstörungen

Suchtgefährdung und -abhängigkeit

Rückenleiden oder andere physische Beschwerden

Persönliche Themen

Schulden, bzw. Finanzen allgemein

Probleme im Familien- und Freundeskreis

Beziehung, Partnerschaft

Umgang mit Erkrankungen oder Tod/Trauer

Work-Life-Balance

Spezielle Führungsthemen

gesundheitsorientierte Führung

Umgang mit psychisch belasteten Mitarbeitern oder z. B. bei Suchtproblemen

Vorbereitung auf schwierige Mitarbeitergespräche

Spannungen und Konflikte im Team

Veränderungsprozesse

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Prinzipiell ist EAP eine Anlaufstelle für alle Schwierigkeiten und Problemlagen des Einzelnen sowie in seinem Umfeld. Fällt ein Beratungsthema nicht in den Kompetenzbereich des EAP-Anbieters, übernimmt dieser eine Lotsen- bzw. Weiterleitungsfunktion an sein Spezialisten-Netzwerk.

Employee Assistance Program: So läuft die Beratung ab