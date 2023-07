Bereits am ersten Tag denken 15% der neuen Mitarbeiter an Kündigung. Das kann sich kein Unternehmen leisten. Deshalb ist es wichtig, bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter diese von Anfang fachlich und kulturell zu integrieren. Erfahren Sie in unserer kostenlosen Checkliste, welche 10 Faktoren ein erfolgreiches Mitarbeiter-Onboarding ausmachen und wie Sie mit einem strukturierten und begeisternden Onboarding neue Mitarbeiter frühzeitig an Ihr Unternehmen binden und produktiv machen.

Weiter