Lehrstuhl für Personalführung an der WHU – Otto Beisheim School of Management

Bild: Pawel Fabjanski Führungskräfte sollten versuchen, Renitenz als Informationsquelle zu nutzen, um mehr über ihre Mitarbeitenden und ihren eigenen Führungsstil zu lernen.

Praxis und Forschung befassen sich gern mit all dem, was Führung leisten soll: Transformational soll sie sein, mittels neuer Impulse inspirieren und dabei die indivi­­du­ellen Bedürfnisse der ver­schiedensten Mitarbeitenden im Blick behalten. Aber was ist eigentlich mit der anderen Seite? Viele Führungs­kräfte erleben regel­mäßig, dass Mitarbeitende aufsässig oder widerspenstig reagieren. Wir haben in einem Forschungsprojekt fünf Formen renitenten Verhaltens von Mit­arbeitenden identifiziert und zeigen Ansätze, wie Führungs­kräfte derartigem Verhalten begegnen können.