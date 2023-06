Selbstführung für Führungskräfte

Bild: Pexels/Arthur Ogleznev Den Blick auf sich selbst richten: Selbstführung ergibt für alle Menschen Sinn, die über sich und ihr Tun reflektieren können und wollen, schreibt unser Kolumnist Randolf Jessl.

Be who you want to be! Doch wie gelingt das? Mit ausreichend Selbstführung natürlich. Doch was genau ist das eigentlich, "Selbstführung"? Und geht das wirklich, sich selbst führen? Kolumnist Randolf Jessl geht diesen Fragen auf den Grund.