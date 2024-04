In einer Gegenwart, die geprägt ist vom Gebot zur ständigen Transformation, von Disruption und von vielfältigen Krisen, ist der Wunsch nach dem Blick in die Zukunft menschlich. Mit unserem Horoskop speziell für Führungskräfte bieten wir Ihnen ein solches Prognoseinstrument. Das neue Format erscheint erstmalig im April und wird jeden Monat aktualisiert.

Der Griff nach den Sternen? Den meisten Menschen fällt er schwer. Für unser neues Format arbeiten wir deshalb mit Penelope Bauer zusammen. Sie ist wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Angewandte Astrologie in Detmold und leitet Seminare in Astro-Coaching.

Zodiac Leadership: Führen im Zeichen der Sterne

In einem dynamischen Geschäftsumfeld ist kluge Führung entscheidend, um Teams vorausschauend zu leiten und erfolgreich durch turbulente Zeiten zu navigieren. Vor diesem Hintergrund hat das sogenannte Zodiac Leadership in den zurückliegenden Jahren zunehmend Aufmerksamkeit erfahren.

Basierend auf einer alternativen Methodik ermöglicht unser Führungskräfte-Horoskop prognostische Aussagen, deren Wahrheitsanspruch signifikant höher ist als bei vergleichbaren Wahrscheinlichkeitsberechnungen. Unser Führungskräfte-Horoskop geht auf Aspekte wie Persönlichkeitsmerkmale, Führungseigenschaften, Teamdynamik und Entscheidungsfindung ein und berücksichtigt dabei monatlich wechselnde astrologische Einflüsse.

Führungskräfte-Horoskop: So stehen Ihre Sterne im April

Widder (21. März - 19. April)

Widder-Führungskräfte sind einfühlsam und fürsorglich. Nutzen Sie Ihre Intuition, denn Ihnen steht eine wichtige Entscheidung bevor. Im April wird es wichtig sein, Ihre emotionale Intelligenz einzusetzen, um eine unterstützende und harmonische Arbeitsumgebung zu schaffen. Achten Sie besonders auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anliegen in Ihrem Team, denn einige Ihrer Mitarbeitenden tragen private Sorgen mit sich. Doch wenn Sie aufmerksam bleiben, können Sie die Gefahr rechtzeitig widdern und Ihre Schäfchen ins Trockene bringen.



Stier (20. April - 20. Mai)

Als Stier-Führungskraft sind Sie energiegeladen und entschlossen. Im April ist die Zeit reif, um Ihre Führungsfähigkeiten auf die nächste Stufe zu heben. Packen Sie den Stier bei den Hörnern! Ihre Entschlossenheit wird Sie voranbringen, aber achten Sie darauf, nicht zu impulsiv zu handeln. Und auch wenn es ein rotes Tuch für Sie ist: Seien Sie stets darauf vorbereitet, gegebenenfalls Kompromisse einzugehen und sich in Geduld zu üben. Ihre Energie und Entschlossenheit wird Ihre Teammitglieder inspirieren.



Zwillinge (21. Mai - 20. Juni)

Zwilling-Führungskräfte sind zielstrebig und verantwortungsbewusst. Im April wird es wichtig sein, Ihre Ambitionen mit Ihren persönlichen Beziehungen in Einklang zu bringen. Dabei können Ihnen Modelle geteilter Führung helfen. Denn Ihr Verantwortungsbewusstsein befähigt Zwilling-Führungskräfte in besonderem Maße zum Job-Sharing. Finden Sie nach Möglichkeit eine andere Zwilling-Führungskraft, um die beruflichen Herausforderungen Ihrer Position auf vier fähigen Schultern zu verteilen. So bleibt genug Zeit für die romantischen Möglichkeiten, die der April für Sie bereithält.



Krebs (21. Juni - 22. Juli)

Als Krebs-Führungskraft sind Sie bekannt für Ihre Ausdauer und Stabilität. Doch der April stellt Sie vor Aufgaben, die mehr Flexibilität erfordern. Manchmal ist der Krebsgang klüger – so kommen Sie agil ans Ziel! Bleiben Sie im April also offen für neue Ansätze, auch wenn sie zunächst herausfordernd erscheinen. Ihre beharrliche Natur wird Ihnen helfen, Ihr Team durch turbulente Zeiten zu führen und langfristigen Erfolg zu sichern. Seien Sie darauf bedacht, Ihre Teammitglieder auch emotional mitzunehmen. Unter Ihrer harten Schale liegt ein weiches und feines Inneres: Nutzen Sie es!



Löwe (23. Juli - 22. August)

Gut gebrüllt, Löwe: Im April müssen Sie Führungsstärke unter Beweis stellen. Als Löwe-Führungskraft sind Sie charismatisch und selbstbewusst. Der April wird Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Führungsfähigkeiten voll auszuspielen. Flache Hierarchien waren im März noch angesagt, ab jetzt wird wieder durchregiert! Seien Sie jedoch darauf bedacht, nicht zu dominant zu wirken, sondern anderen Raum zur Entfaltung zu geben. Ihre Großzügigkeit und Loyalität werden Sie zu einem großen Leader machen, einer Führungskraft, die ihr Team zu Höchstleistungen anspornt.



Jungfrau (23. August - 22. September)

Jungfrau-Führungskräfte sind innovativ und unkonventionell. Im April wird es wichtig sein, Ihre kreativen Ideen zu nutzen, um neue Wege zu finden. Seien Sie jedoch darauf vorbereitet, auch traditionellere Ansätze in Betracht zu ziehen und mit anderen zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Spielen Sie die Stärken Ihres diversen Teams aus: ob jung, ob Frau, ob alt, ob Mann und vieles mehr. Ihre Originalität hilft Ihnen dabei und ermutigt auch Ihr Team, über Grenzen hinweg zu denken und zusammenzuwachsen.



Waage (23. September - 22. Oktober)

Als Waage-Führungskraft sind Sie diplomatisch und ausgewogen. Im April werden Sie gefordert sein, zwischen Interessen zu vermitteln und Win-Win-Lösungen zu finden. Seien Sie bereit, Entscheidungen für Ihr Team zu treffen, die Konflikte friedlich lösen und eine kooperative Atmosphäre schaffen. Achten Sie dabei auf Ihre Balance: Arbeit oder Auszeit, Hochleistung oder Tiefschlag, künstliche Intelligenz oder natürliche Dummheit - Ihre Vermittlungsfähigkeiten werden gefragt sein. Ihre Begabung, Harmonie zu schaffen, wird Sie zu einer geschätzten Führungskraft machen, die Konflikte elegant löst.



Skorpion (23. Oktober - 21. November)

Als Skorpion-Führungskraft sind Sie sensibel und empathisch. Im April wird es wichtig sein, Ihre emotionale Intelligenz einzusetzen, um eine unterstützende Arbeitsumgebung zu schaffen. Stehen Sie Ihren Mitarbeitenden auch in schwierigen Zeiten bei. Auch wenn es Durststrecken gibt und der Weg manchmal steinig ist: Lassen Sie niemanden im Stich! Sehen Sie Ihre Sensibilität nicht als Schwäche, sondern als Stärke, die es Ihnen ermöglicht, eine starke Bindung zu Ihrem Team aufzubauen. Seien Sie offen für Feedback und zeigen Sie Mitgefühl, um das Vertrauen Ihrer Teammitglieder zu gewinnen.



Schütze (22. November - 21. Dezember)

Als Schütze-Führungskraft strotzen Sie vor Selbstvertrauen und Energie. Nutzen Sie Ihre charismatische Ausstrahlung und Führungsstärke, um Ihr Team zu inspirieren und mitzureißen. Doch Vorsicht: Im April neigen Schütze-Führungskräfte zur Selbstüberschätzung! Achten Sie also darauf, den Bogen nicht zu überspannen. Wenn Sie Ihre Entschlossenheit im passenden Moment aktivieren können, werden Sie genau ins Schwarze treffen. Seien Sie bereit, Verantwortung zu übernehmen, und schrecken Sie nicht vor wichtigen Entscheidungen zurück, die das Wachstum Ihres Unternehmens fördern.



Steinbock (22. Dezember - 19. Januar)

Als Steinbock-Führungskraft sind Sie optimistisch und abenteuerlustig. Diese Stärken sind im April besonders gefragt, denn im März hat die Energie in Ihrem Team merklich nachgelassen. Begegnen Sie dieser Lethargie mit Ihrem Tatendrang! Seien Sie bereit, neue Horizonte zu erkunden und Ihre Komfortzone zu verlassen, um Produktivität und Erfolg zu fördern. Seien Sie dabei jedoch darauf bedacht, realistische Ziele zu setzen und Ihre Pläne sorgfältig zu durchdenken. Nutzen Sie Ihre Energie, um Ihre Teammitglieder zu begeistern und mit ihnen den nächsten Gipfel zu erklettern. Kein Bock? Steinbock!



Wassermann (20. Januar - 18. Februar)

Als Wassermann-Führungskraft sind Sie analytisch und detailorientiert. Sie sind mit allen Wassern gewaschen – im April macht Ihnen niemand so leicht was vor. Es wird wichtig sein, Ihre organisatorischen Fähigkeiten zu nutzen, um effiziente Arbeitsabläufe zu gewährleisten. Achten Sie darauf, nicht zu kritisch zu sein, sondern auch die Stärken Ihrer Mitarbeitenden anzuerkennen. Ihre Zuverlässigkeit wird Sie zu einer vertrauenswürdigen Führungskraft machen. Ihre kluge und methodische Weise sorgt dafür, dass Ihr Team im Flow bleibt.



Fische (19. Februar - 20. März)

Von wegen stumm wie ein Fisch: Ihre Kommunikationsstärke und Ihre Anpassungsfähigkeit als Fische-Führungskraft werden im April im Mittelpunkt stehen. Seien Sie offen für neue Ideen und Perspektiven und nutzen Sie Ihre Vielseitigkeit, um flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Seien Sie bereit, alte Gewohnheiten loszulassen, die nicht mehr effektiv sind. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom - haben Sie also den Mut zur Konfrontation! Besinnen Sie sich dabei aber auch immer wieder auf Ihre Fähigkeit, verschiedene Standpunkte zu verstehen. Das wird Ihnen helfen, effektiv mit Ihrem Team zu interagieren.



Hase (21. März - 19. April)

Als Hase-Führungskraft sind Sie leidenschaftlich und entschlossen. Der April setzt neue Energien bei Ihnen frei. Nutzen Sie den günstigen Moment, packen Sie neue Projekte an, misten Sie gründlich aus und schlagen Sie Haken auf Ihrer To-Do-Liste! Setzen Sie auf Ihre Intuition, um strategische Entscheidungen zu treffen und Hindernisse zu überwinden. Seien Sie jedoch darauf vorbereitet, Kontrolle abzugeben und anderen zu vertrauen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Als alter Hase wissen Sie: Vertrauen ist das Gelbe vom Ei.



