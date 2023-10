Bild: Pexels "Ich krieg das einfach nicht hin" oder "Ich kann das nicht": Veränderung macht Angst. Was hilft: Ein "Growth Mindset", also die Überzeugung, dass Change machbar ist - und einfach nur Zeit und Einsatz braucht.

Haben Sie einen "Growth Mindset"? Glauben Sie also an Ihre Lern- und Veränderungsfähigkeit? Wenn ja, meistern Sie sehr wahrscheinlich die Herausforderungen, die das Leben an Sie stellt – sei es alleine oder mit selbstorganisierter Unterstützung.