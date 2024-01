L'Immo, der Podcast von Haufe.Immobilien: Reale Gebäude mit der digitalen Welt verbinden – so kann’s gehen

Was bedeutet echte Nachhaltigkeit in Bestandsgebäuden? Wohin rollt die aktuelle Renovierungswelle? Und wie hängt das alles mit dem Klimaschutz in Deutschland und Europa zusammen? Unter anderem zu diesen Themen war Marc Richter von Siemens Smart Infrastructure im L’Immo-Podcast zu Gast bei Jörg Seifert. Weiter