Wie können mittelständische Unternehmen wachsen?

Inflation, Energiepreise und Lieferkettenrisiken belasten mittelständische Unternehmen. Welche Ziele setzt sich der Mittelstand, um trotz schwieriger Bedingungen mehr Wachstum zu erzielen? Eine aktuelle Studie gibt Aufschluss.

Mittelständische Unternehmen müssen sich mit zahlreichen komplexen Problemen befassen. Das Jahr 2023 ist geprägt von Inflation und hohen Energiepreisen. Doch auch eine verschärfte Wettbewerbssituation stellt viele Manager vor die Frage: Wie können wir uns erfolgreich am Markt behaupten?

Mergers & Acquisitions im Mittelstand

Möglichkeiten, ein Unternehmen zu mehr Wachstum zu führen, bieten beispielsweise Unternehmenskäufe und Fusionen. In einer aktuellen Analyse wurde betrachtet, welche strategischen Fragen den Mittelstand beschäftigen und wie die Unternehmen mit dem Thema Mergers & Acquisitions (M&A) umgehen.

Die „ Mittelstandsstudie M&A 2023“ wurde vom Bundesverband Mergers & Acquisitions gem. e.V. gemeinsam mit seinem Publikationsorgan M&A REVIEW im Rahmen der „Mittelstandsinitiative M&A“ in Zusammenarbeit mit der University of Bristol Business School erstellt. Die Studienergebnisse wurden erstmalig auf der Veranstaltung „Shift & Change 2023 – Der BM&A Mittelstandstag“ am 23. Mai präsentiert. Über 100 Umfrageteilnehmer (N = 135) gaben einen Einblick.

Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer sind eigentümergeführte Familienunternehmen. Sie sind überwiegend in Deutschland und den Nachbarländern tätig. Doch immerhin jedes fünfte Unternehmen (19 %) agiert international. Über die Hälfte sind im B2B-Bereich aktiv. Nur rund jedes zehnte Unternehmen ist im B2C-Markt tätig, rund 10 % im B2B & B2C-Markt.

Mittelstand in Deutschland

Bereits das Vorwort der Studie verdeutlicht, welche Bedeutung mittelständische Unternehmen in Deutschland haben: „Der deutsche Mittelstand umfasst mehr als 30.000 Unternehmen mit einem Umsatzvolumen zwischen 10 und 250 Mio. EUR. 12.000 dieser Unternehmen sind inhabergeführt.“

Tausende Unternehmen, die ihre Zukunft erfolgreich ausrichten müssen. Doch das Ergebnis zeigt, dass nicht mal jedes fünfte befragte Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Marktanteil erzielen konnte. Woran liegt das? Die Studie wirft einen Blick auf aktuelle strategische Herausforderungen:

Aktuelle Herausforderungen bewältigen

Mittelständische Unternehmen müssen mit zahlreichen Belastungen klarkommen. Besonders hervorgehoben wurden dabei:

Veränderungen bei Regulierungen und Technologien

Wettbewerberanzahl

Komplexität des Umfelds und Grad der technologischen Komplexität

Volatilität bei Gewinnen und Umsätzen

Doch auch die Inflation und die Energiepreise sorgen nach wie vor für Kopfzerbrechen. Lieferkettenprobleme sind zudem risikobehaftet, insbesondere im Hinblick auf Umweltrisiken, globale ökonomische Risiken und politische Risiken.

Große Ambitionen treffen auf große Herausforderungen

Dennoch verdeutlicht jeder zweite Umfrageteilnehmer in Bezug auf den Wettbewerb, dass das Unternehmen ambitionierte strategische Ziele verfolgt. Und rund 40 % konzentrieren sich darauf, den Wettbewerb zu gewinnen.

Immerhin 35 % empfinden das eigene Branchenumfeld als geprägt von geringen Einflussmöglichkeiten. Und jeder vierte Teilnehmer stuft es sogar als hochriskant ein. Dennoch zeigt sich, dass viele Branchen in Bewegung sind, was M&A angeht.

Wenn die Bedingungen so herausfordernd sind, und die Ziele dennoch so ambitioniert – wie kann dies gelingen? Führt an M&A ein Weg vorbei?

M&A geht auch den Mittelstand etwas an

Mergers & Acquisitions (M&A) Aktivitäten werden sehr häufig mit großen Unternehmen und Konzernen verbunden. Doch die Umfrageergebnisse verdeutlichen, dass auch der Mittelstand mit den Themen konfrontiert ist. Fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer stellt fest, dass in der eigenen Branche zahlreiche Akquisitionen stattfanden. Doch auch Konsolidierungsbewegungen, Übernahmeangebote und Aktivitäten von Private Equity-Unternehmen beobachtet nahezu jeder dritte Teilnehmer.

Kann sich also der Mittelstand diesem Thema überhaupt noch entziehen? Klar ist: Wer im M&A-Bereich aktiv sein will, benötigt dafür vor allem eine stabile finanzielle Situation. Doch über die Hälfte verfügt weder über ausreichende Sicherheiten noch freiverfügbare finanzielle Mittel für eine entsprechende Expansion. Auch der Cash-Flow ist nicht hoch genug, um entsprechend am Markt wachsen zu können.

Organisches Unternehmenswachstum

Im Mittelstand gelingt Wachstum insbesondere durch

neue Produkte/Dienstleistungen,

neue Vertriebskanäle und

geographische Expansion.

Interessant ist jedoch, dass bereits viele Unternehmen Erfahrungen mit Akquisitionen gesammelt haben (80 %). Die meisten M&A-Aktivitäten fanden dabei innerhalb der eigenen Branche und in Deutschland statt.

Fazit

Strategische Akquisitionen sind auch für den Mittelstand von großem Interesse. Allerdings sind die Bedingungen nicht gerade einfach und es mangelt an erforderlichen Ressourcen.