Die „ Mittelstandsstudie M&A 2023“ wurde vom Bundesverband Mergers & Acquisitions gem. e.V. gemeinsam mit seinem Publikationsorgan M&A REVIEW im Rahmen der „Mittelstandsinitiative M&A“ in Zusammenarbeit mit der University of Bristol Business School erstellt. Die Studienergebnisse wurden erstmalig auf der Veranstaltung „Shift & Change 2023 – Der BM&A Mittelstandstag“ am 23. Mai präsentiert. Über 100 Teilnehmer (N = 135) wurden befragt.