Erfolgreiche Nachfolgeplanung für Unternehmen: Strategien & Tipps

Beispiel: Möchte man das Unternehmen an die Kinder weitergeben, hat jedes Kind einen Freibetrag bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer in Höhe von 400.000 EUR (§ 16 ErbStG). Ist das Unternehmen insgesamt mehr als 400.000 EUR wert, sollte man frühzeitig beginnen, Anteile zu übertragen. Überträgt man Anteile im Wert von bis zu 400.000 EUR, fällt keine Erbschafts- oder Schenkungssteuer an. Lebt man anschließend weitere 10 Jahre, wird dieser Betrag erneut frei und man kann zusätzliche Anteile im Wert von bis zu 400.000 EUR übertragen.